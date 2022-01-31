من السعودية .. وزير داخلية سلطنة عمان يزيح الستار عن منفذ الربع الخالي (فيديو)

وطن – أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير داخلية سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، قام اليوم، الاثنين، بزيارة لمنفذ الربع الخالي في السعودية.

وتم خلال هذه الزيارة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ، بمشاركة وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهم الله – تفقدت اليوم برفقة أخي وزير الداخلية في سلطنة عمان منفذ الربع الخالي الذي دُشن خلال زيارة سمو سيدي ولي العهد لسلطنة عمان، سرني ما رأيته، وبإذن الله تتحقق من خلاله رؤية القيادتين وتطلعات الشعبين الشقيقين،،، pic.twitter.com/cQxPNnhVmv — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) January 31, 2022

ونشر وزير الداخلية السعودي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي بتويتر، وثق عملية إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ.

وعلق بقوله: “بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهم الله – تفقدت اليوم برفقة أخي وزير الداخلية في سلطنة عمان منفذ الربع الخالي الذي دشن خلال زيارة سمو سيدي ولي العهد لسلطنة عمان.”

وتابع: “سرني ما رأيته، وبإذن الله تتحقق من خلاله رؤية القيادتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.”

وزار الوزيران منفذ الربع الخالي الرابط بين البلدين، والذي تم تدشينه الشهر الماضي.

معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية يقوم بزيارة لـ #منفذ_الربع_الخالي في المملكة العربية #السعودية، تم خلالها إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ.#العُمانية pic.twitter.com/5Jb0Y8jrLE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 31, 2022

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن هذه الزيارة جاءت تعميقًا لأواصر الأخوّة والتعاون بين سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزًا للترابط الأخوي المشترك الذي أرست دعائمه قيادتا البلدين الشقيقين، حسب تعبيرها.

سيسهم في تنمية الاقتصاد

ومن جانبه أكد وزير النقل والاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي، أن منفذ الربع الخالي سيسهم في تنمية الاقتصاد.

مشيرا إلى أنه اختصر حوالي 400 كيلومتر من المسافة الطولية، كما اختصر من الزمن حوالي 10 ساعات.

أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة #عُمان بالمملكة العربية #السعودية يُعد نقطة تواصل اجتماعي بين البلدين، معبرًا أنه سيُسهم في تنمية الاقتصاد من خلال التكامل اللوجستي.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 31, 2022

وأوضح المعولي أن المنفذ يعد نقطة تواصل اجتماعي بين البلدين، معبرًا أنه سيسهم في تنمية الاقتصاد من خلال التكامل اللوجستي.

كما أشار الوزير العماني إلى أن هناك فريقًا من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة، يعكف حاليًا على دراسة ازدواجية الطريق من المنفذ إلى ولاية عبري حسب الكثافة المرورية.

مضيفا أنه في مرحلة لاحقة أيضًا ستتم الازدواجية بين عبري وصحار لتمكين المنظومة اللوجستية بين البلدين.

يذكر أن هذا الطريق يعد أول طريق بري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

ويبدأ من دوار ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وينتهي عند تقاطع البطحاء في السعودية بطول 725 كم مرورًا بصحراء الربع الخالي.

وتم افتتاح هذا المنفذ في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

(المصدر: وكالة الأنباء العمانية)