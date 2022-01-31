هل يتم حجب نتفليكس رسميا في الكويت بعد جدل “أصحاب ولا أعز”؟

وطن – أفادت وسائل إعلام كويتية بأن المحكمة الكلّية في البلاد ستنظر بدعوى حجب نتفليكس في الكويت يوم 25 مايو المقبل.

ويأتي ذلك بعد الانتقادات الحادة التي أثارها فيلم “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي على نتفليكس، والذي قام ببطولته الفنانة المصرية منى زكي وتسببت مشاهدها الخارجة فيه بموجة غضب واسعة بين النشطاء العرب.

المحكمة الكلّية تنظر دعوى حجب نتفليكس في الكويت 25 مايو بعد الانتقادات الحادة التي أثارها فيلم أصحاب ولا أعز pic.twitter.com/p1fyFO0qUx — المجلس (@Almajlliss) January 31, 2022

وكان الكويتيون عبر مواقع التواصل قد شاركوا في الحملة التي انطلقت قبل أيام، للمطالبة بحجب “نتفليكس”.

وحذروا من تعمد هذه الشبكة هدم القيم المجتمعية وعادات وتقاليد العرب وتعاليم الإسلام عبر الترويج للمثلية والإلحاد، وإظهار هذه الأمور شيء طبيعي حيث تدعوا العرب للتطبيع معها.

ومنذ أيام يتصدر وسم “#نتفليكس_تنشر_الرذيلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ضمن حملة دشنها النشطاء لمقاطعة الشبكة الأمريكية.

هبوط حاد في أسهم #نتفليكس بعد أن فقدت 50% من قيمتها، الشعوب تعاقب منصة الشيطان.#نتفليكس_تنشر_الرذيلة pic.twitter.com/NancnpB728 — معالي الربراري (@Mrbrary) January 26, 2022

وعبر الوسم قال ناشط باسم سليمان:”كل مسلسلات وأفلام نتفليكس تحمل رسائل حب وتشجيع الكفر والفسوق والشذوذ والعصيان وبغض الإيمان والشرف والأخلاق الفاضلة. فألغوا اشتراككم هدانا وهداكم سبحانه وتعالى.”

فيما دون ناشط آخر متسائلا:”كيف لرجل يغار على عرضه بل لرجل سوي الفطره أن يشاهد مناظر الخلاعة علي الشاشات بين أهله.. حذف نتفليكس واجب.”

من جانبه وصف ناشط باسم أحمد شبكة نتفليكس بأنها “منصة الشيطان”.

خسائر فادحة لنتفليكس

وكان ناشطون أشاروا إلى أن منصة البث العملاقة خسرت 60 مليار دولار من قيمتها السوقية التي انخفضت أسهمها لـ 45% خلال الأيام الماضية.

فيما أرجع البعض سبب هذه الخسارة الفادحة إلى إجراءات تخفيف قيود كورونا. وهناك من ربط هذا التراجع بانخفاض مؤشرات عدد المشتركين في الربع الأول من العام الحالي.

ونتفليكس Netflix هي خدمة بثّ أسسها “ريد هاستنجز” و”مارك راندولف” في 29 أغسطس سنة 1997 في سكوتس فالي- كاليفورنيا. تعتمد على الاشتراك وتتيح للأعضاء مشاهدة العروض التلفزيونية والأفلام. دون أيّ إعلانات على جهاز متصل بالإنترنت.

منى زكي وأزمة “أصحاب ولا أعز”

ولعبت منى زكي دور سيدة متزوجة تدعى مريم ولديها طفلان، وتعيش في لبنان مع زوجها وتعاني الكثير من المشاكل معه.

بينما تدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقرروا أن يلعبوا لعبة. فيضع كل منهم هاتفه على الطاولة. على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها كل منهم على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة إلى فضائح ومفاجآت حول أسرار كل شخص منهم.

وفيلم “أصحاب ولا أعز” هو أول فيلم عربي تنتجه Netflix. وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

والفيلم بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز. ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

كما تعرضت النسخة العربية لانتقادات كثيرة، بسبب جرأة الحوار. والتي وصفها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخارجة والتافهة. والتي لا تناسب طبيعة المجتمعات العربية التي تحكمها الأعراف والتقاليد.

(المصدر: تويتر – وطن)