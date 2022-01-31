هل صحيح أن تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب؟

وطن- “لطالما سمعنا أن تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، أو على الأقل هذا هو الاعتقاد السائد، عند معظم الناس”.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على فوائد التفاح، متسائلة حول ما إذا كان التفاح بالفعل يمنع الأمراض وزيارة الطبيب.

وبحسب ما ترجمته “وطن”. هل أن هذه المقولة الشهيرة صحيحة بالفعل أم أنها مجرد شهادة شعبية قديمة أكل عليها الدهر وشرب.

في الحقيقة، وفقًا للدّراسات التي أجريت في المخابر الطبية، تم إثبات أن التفاح له نشاط مضاد للأكسدة قوي جدًا، ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية، ويقلل من أكسدة الدهون، ومن مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. بالإضافة إلى أنه يخفض من مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه من الخصائص المميزة للتفاح، احتوائه على عنصر البكتين، وهو عبارة على ألياف طبيعية توجد في النباتات. ويمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول وتنظيم البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

ما العلاقة بين أكل التفاح وزيارة الطبيب؟

من الواضح إذاً أن تناول التفاح مفيد لصحتنا. لكن هل إلى درجة تجعلنا لا نضطر للذهاب إلى الطبيب؟ هنا العلم يجيب، لقد تم تحليل العلاقة بين استهلاك التفاح وزيارات الطبيب، من خلال دراسة أُجريت عام 2014 من قبل ماثيو أ.ديفيز من معهد دارتموث للسياسة الصحية والممارسة السريرية.

لقد قام الخبير بفحص النظم الغذائية اليومية لـ 8728 بالغًا أمريكيًا. وقسمهم إلى “أشخاص يأكلون التفاح بشكل يومي” و “آخرين لا يأكلون التفاح”. وهكذا خلصت الدراسة إلى أن 753 شخصًا بالغًا يأكلون عادةً تفاحة صغيرة واحدة على الأقل يوميًا (أي 9 بالمئة من المشاركين في الدراسة). ووجد العلماء أن 39 في المائة من أكلة التفاح أكدوا أنهم لم يزوروا الطبيب أو أخذوا الأدوية الموصوفة من عنده في العام الماضي. في المقابل، أفاد 33.9 بالمئة من الذين لم يأكلوا التفاح. أنهم زارو الطبيب أو تناولوا الأدوية.

في سياق متصل، بعد تحليل الموضوع من منظور الخصائص الاجتماعية الديمغرافية والصحية، لم يعد الارتباط بين استهلاك التفاح وزيارات الأطباء ذا أهمية إحصائية. فـ “الأدلة العلمية بشكل عام، لا تدعم ما يقال حول أن تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب. وعلى الرغم من هذه الحقيقة. إلا أن نسبة صغيرة من البالغين الأمريكيين الذين يأكلون تفاحة يوميًا يبدو أنهم يستخدمون عددًا أقل من الأدوية الموصوفة من عند الطبيب”. تبعا لما استنتجه ديفيس في دراسته.

(المصدر: أوك دياريو – ترجمة وطن)