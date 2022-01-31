غادة عويس تسخر من أبوظبي: بدلا من اجتماع أجهزتكم لاختراق هاتفي أوقفوا اختراق سيادتكم أولا!

وطن – سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة “الجزيرة” غادة عويس من الإمارات عقب تعرضها لهجوم حوثي جديد بالصواريخ الباليستية للمرة الثالثة خلال أقل من 10 أيام.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بدل اجتماع أجهزتكم المصونة للتخطيط لإنجاز العصر باختراق هاتف صحافية، كان حرياً بكم وقف إطلاق الصواريخ التي ما فتئت تخترقُ سيادتَكم!”.

بدل اجتماع أجهزتكم المصونة للتخطيط لإنجاز العصر باختراق هاتف صحافية، كان حرياً بكم وقف إطلاق الصواريخ التي ما فتئت تخترقُ سيادتَكم ! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 31, 2022

وجاء تعليق “عويس” بعد ساعات من كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه الإمارات. وذلك بعد دقائق من إعلان المليشيا اليمنية أنها ستكشف عن عملية في “العمق الإماراتي”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أوضحت وزارة الدفاع أنه “لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن”.

كما أعلنت الوزارة على تويتر “اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة”.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

جماعة الحوثي تصعد من ضرباتها

وصعدت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة، من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بعد أن كانت نادرة طوال 7 سنوات من الحرب في اليمن.

وكان أخطر هذه الهجمات عندما استهدفت الجماعة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أبوظبي. ما تسبب بانفجار 3 صهاريج محروقات قرب خزانات شركة “أدنوك” للنفط، واندلاع حريق قرب مطار الإمارة. أدى إلى مقتل 3 أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة 6 آخرين بجروح.

اختراق هاتف غادة عويس

وكانت صحيفة “دي تسايت” الألمانية قد نشرت منذ يومين تحقيقا يكشف تفاصيل جديدة في قضية التجسس على غادة عويس باستخدام البرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس”، كاشفا عن تورط الأمير سطام آل سعود في الامر.

وبحسب التحقيق فقد تم استهداف هاتف عويس، في 15 أبريل/ نيسان 2020، من خلال رسالة أرسلها مجهول في المغرب على واتساب، ما أدى إلى تعطل نظام الهاتف. ليتبين لاحقاً أن السبب هو بالفعل برنامج تجسس.

وأشارت “دي تسايت” إلى أن المخترقين تمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 43.32 ميغا بايت من البيانات الشخصية على الهاتف، ليتم بعد ذلك نشر صور شخصية خاصة لعويس على الإنترنت، لتصبح ضحية تشهير.

وأكدت الصحيفة، أنها تمكنت من الاستماع إلى تسجيلات لمحادثات داخلية للمشاركين في قضية التجسس على عويس. بالإضافة إلى صور وتحويلات مالية وتذاكر طيران تشير إلى تورط أمير سعودي في القضية. وقالت الصحيفة إنه تم وضع خطة استهداف هاتف عويس ونشر صورها خلال عشاء في “Billionaire Club” بفندق تاج دبي الفاخر، في أواخر نيسان/ أبريل 2019.

وأوضحت أن الخطة كانت تتضمن نشر صور عويس من خلال شبكة من مؤيدي السعودية في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أنها حصلت هذه المعلومات من خلال محادثة هاتفية بين امرأتين أمريكيتين شاركتا في العملية.

الأمير سطام آل سعود

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى هاتين الأمريكيتين قالت إن اثنين من موظفي شركة أمن سيبراني مقرها في الإمارات، كانا حاضرين تلك الليلة. بالإضافة إلى شخص مقرب من سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي. فضلاً عن الأمير سطام بن خالد آل سعود.

وذكرت الصحيفة أن أمريكية شاركت في العملية تدعى شارون كولينز أفادت بأن الأمير سطام بن خالد هو الذي دفع الأموال للذين اخترقوا هاتف عويس. وأشارت إلى أن كولينز، التي تعيش في فلوريدا وتعمل محللة في شركة عقارات، تؤيد ترامب والسعودية. وسبق لها أن زارت السعودية والتقت القحطاني.

وأضافت أن ما لم تكن تتوقعه كولينز هو أن تلجأ عويس للقضاء الأمريكي، فقد استعانت بمكتب للمحاماة في ميامي لتقديم دعوى ضد المشاركين في عملية التجسس.

وكشفت الصحيفة أن كولينز تحدثت هاتفياً مع الأمير سطام قبل عدة أسابيع لتكشف انزعاجها من الدعوى التي رفعتها عويس ضدها. مبدية خشيتها من سحب السلطات حق حضانة طفلها إذا تمت إدانتها. لكن الأمير حاول تهدئتها بالقول: “ليس لديهم أي دليل على اختراق هاتفها (عويس) أو أي شيء من هذا الهراء! ليس لديهم أي شيء!”، وفقا لما نقله موقع “دويتشه فيله” عن الصحيفة الألمانية.

(المصدر: تويتر – وطن)