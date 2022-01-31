لشعوره بالعار .. عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا بطريقة بشعة (شاهد)

وطن – تداولت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جريمة صادمة حيث أقدم شاب عراقي بمحافظة دهوك، على قتل شقيقه المتحول جنسيا من ذكر لأنثى عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته.

وبحسب ما ذكر موقع “rudaw” بشأن تفاصيل الجريمة فإن مديرية شرطة دهوك أعلنت مقتل شاب (23 عاما) متحول جنسيا على يد شقيقه، لافتة إلى أن القاتل يقيم خارج إقليم كوردستان.

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مقءتل متحو ل ج نسياً على يد شقيقه بإطلاق النار عليه في محافظة دهوك pic.twitter.com/HIC1LCy4uc — ‏نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر (@SFAJ313) January 31, 2022

وقال مدير ناحية “مانكيش” إنه عثر على جثة قرب قرية “بابوخكي” التابعة للناحية بمحافظة دهوك.

وكان الشاب المقتول ـ وفق رواية مدير الناحية بريندار دوسكي ـ يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوّله من ولد إلى بنت.

وتابع موضحا في حديثه لشبكة “رووداو”:”لذلك قام شقيقه بقتله.”

إلا أن دوسكي شدد أيضا على أن هذه معلومات أولية وهي بحاجة الى تحقيق مفصّل، حسب قوله.

مقتل متحول جنسياً على يد اخيه في دهوك. بعد تلقيهم اتصال بوجود حالة قتل، شرطة دهوك تعثر على جثة شخص يبلغ من العمر "23 عاما" مقتول ومرمي في اطراف احدى قرى محافظة دهوك وحسب المعلومات انه قتل على يد شقيقه. pic.twitter.com/scwclSO0sI — ضابط ☆ Officer (@OfficerKurdish) January 31, 2022

وعائلة الشاب المقتول والذي يدعى (د.أ) هي من أبلغت الشرطة، اليوم، عن إقدامها على قتل ابنها. كما أعلمت أفراد الأمن بمكان وجود الجثة، بحسب دوسكي.

هذا وقال “هيمن سليمان” المتحدّث باسم شرطة دهوك، إنه لم يتم القاء القبض على أي شخص حتى الآن. موضحا أن القاتل يقيم خارج إقليم كوردستان.

مقتل متحول جنسياً على يد شقيقه بإطلاق النار عليه في #دهوك شمالي العراق..😳😳😳🤦‍♂️ ه̷̷َـَْـُذآ ولد خررب pic.twitter.com/TqC2BwjM4Y — أبو سجاد البصراوي (@lyalraqyalbsra2) January 31, 2022

ولفت إلى أن القاتل توجه قبل عدّة أيام الى محافظة دهوك وخرج مع شقيقه ثم قام بقتله، مضيفا أنه تم فتح ملف للتحقيق بشأن الحادثة وفقاً للمادة 406 المتعلقة بجريمة القتل.

كما تم تحويل جثة الشاب المقتول إلى الطب الشرعي من أجل إخضاعها للفحص.

(المصدر: rudaw -تويتر)