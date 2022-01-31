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لشعوره بالعار .. عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا بطريقة بشعة (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا بطريقة بشعة watanserb.com
قتل المتحول جنسيا عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته

وطن – تداولت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جريمة صادمة حيث أقدم شاب عراقي بمحافظة دهوك، على قتل شقيقه المتحول جنسيا من ذكر لأنثى عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته.

وبحسب ما ذكر موقع “rudaw” بشأن تفاصيل الجريمة فإن مديرية شرطة دهوك أعلنت مقتل شاب (23 عاما) متحول جنسيا على يد شقيقه، لافتة إلى أن القاتل يقيم خارج إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية “مانكيش” إنه عثر على جثة قرب قرية “بابوخكي” التابعة للناحية بمحافظة دهوك.

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وكان الشاب المقتول ـ وفق رواية مدير الناحية بريندار دوسكي ـ يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوّله من ولد إلى بنت.

وتابع موضحا في حديثه لشبكة “رووداو”:”لذلك قام شقيقه بقتله.”

إلا أن دوسكي شدد أيضا على أن هذه معلومات أولية وهي بحاجة الى تحقيق مفصّل، حسب قوله.

وعائلة الشاب المقتول والذي يدعى (د.أ) هي من أبلغت الشرطة، اليوم، عن إقدامها على قتل ابنها. كما أعلمت أفراد الأمن بمكان وجود الجثة، بحسب دوسكي.

هذا وقال “هيمن سليمان” المتحدّث باسم شرطة دهوك، إنه لم يتم القاء القبض على أي شخص حتى الآن. موضحا أن القاتل يقيم خارج إقليم كوردستان.

ولفت إلى أن القاتل توجه قبل عدّة أيام الى محافظة دهوك وخرج مع شقيقه ثم قام بقتله، مضيفا أنه تم فتح ملف للتحقيق بشأن الحادثة وفقاً للمادة 406 المتعلقة بجريمة القتل.

كما تم تحويل جثة الشاب المقتول إلى الطب الشرعي من أجل إخضاعها للفحص.

(المصدر: rudaw -تويتر)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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