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عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح يشتم متابعيه بألفاظ بذيئة خارجة!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح يشتم متابعيه بألفاظ بذيئة خارجة watanserb.com
تعرض عبدالله لانتقادات طالت والده الراحل

وطن- أثار نجل المطرب السعودي الراحل طلال مداح، عبدالله، جدلاً واسعاً بطريقة رده على متابعيه عبر “تويتر”. واستخدامه ألفاظاً بذيئة.

ألفاظ بذيئة

وكتب عبدالله طلال مداح فيما نصه: “ورع منك له طالع من كورونا يعني **** لو مو عاجبك مزاجي “.

واستمر نجل الفنان السعودي الراحل بمهاجمة متابعيه في سلسلة تغريدا أخرى. منها: “يا زين من بعد شهور تدخل تويتر تلقى التافهين هم نفسهم. متى كورونا تخلصنا منهم”.

 

ثم وصفهم عبدالله بـ”القمامة” قائلا: “لي زمان عن الزبالة اللي ترد علي هنيا و هونيك هههههه… تكفون زيدوها لي شهور عن تويتر”.

انتقادات طالت الفنان الراحل

وتعرض عبدالله لانتقادات طالت والده الراحل، فكتب متابع: “تربية طلال مداح رحمة الله صنع فيهم الغرور على لاشيء”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: “الله يرحمه اشغله الفن في تربيتك”.

واتهم آخر عبدالله بالجنون، وعقب: “ادعوا له بالشفاء العاجل .. مستحيل هذا انسان بصحة وسلامة عقلية”.

بينما دافع ناشط عن الفنان طلال مداح، وعقب: “لا تجيبو سيرة طلال مداح الله يرحمه. ولده ما يمثله كلنا عارفين كيف كانت اخلاقه المرحوم في كرمه وحبه للخير . واحترامه للناس وتواضعه”.

وكتب آخر: “انشهد ان النار م تورث الا رماد .. الله يرحمك ياطلال”.

معاملة فجة!

وسبق أن استهجن الناشطون طريقة تعامل عبدالله مع أحد معجبي والده الذي رغب في شراء العود خاصته.
وكان المعجب قد تواصل مع نجل طلال مداح عبر تطبيق “واتسآب” وسأله بكل أدب واحترام حول إذا ما كان يرغب في بيع عود والده.

وجاء في نص رسالته: “مساء الخير، أخبارك أبو طلال. بشتري منك عود طلال مداح أو إحدى أعواده”، ليجيبه عبدالله :”ضف وجهك”.

“الناس الزبالة”

ونشر عبدالله صورة بنفسه للمحادثة أرفقها بتعليق”الناس الزبالة دي ما حتخلص من الحياة. أبوكم على أبو خلفتكم، ما تستحوا على دم أهلكم”.

ورأى الناشطون حينها أن طريقة عبدالله فجة، وأن المعجب تكلم بكل أدب واحترام.
وتابع عبدالله نشر تعليقات متابعيه السلبية وشتائمهم وأرفقها بتهديد كل من يتطاول باللجوء للقضاء.

وكتب: “الكلام اللي بأنزله “أو السب” هذا اخف شي يوصلني. و ان شاء الله ارجع السعودية و اتفاهم معهم عن طريق الجهات المختصة”.
الجدير بالذكر أن طلال مداح توفي عام 2000 بسبب نوبة قلبية أصابته أثناء غناءه على المسرح.

وكان الفنان السعودي الراحل قد عاد حينها إلى الغناء قبل شهرين فقط بعد أن كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في لندن.

المصدر: (وطن – تويتر)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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