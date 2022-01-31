(شاهد) ياسمين صبري في جلسة تصوير داخل الحمام بالروب فقط!

وطن – أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل بأحدث جلسة تصوير خضعت لها بروب الاستحمام داخل حمام منزلها.

خلف الكواليس

ونشرت ياسمين صبري، مجموعة الصور عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي روب استحمام حرير بلون الأوف وايت.

ورفعت ياسمين شعرها، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وأمسكت بباقة ورود، معقبة: “خلف الكواليس”. مع إيموجي كاميرا تصوير.

وهو ما كشف للجمهور أنها تقوم بتصوير عمل أو إعلان ما.

صورة صادمة

هذا وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام. صورة صادمة لياسمين صبري، اعتبروها دليلاً على عدم صدق ادعائها. حول دراستها في مدارس حكومية.

وظهرت ياسمين في الصورة في مرحلة المراهقة مع صديقاتها في مدرسة EGC، وهي إحدى أرقى مدارس الاسكندرية.

ويعود أصل الصورة إلى زميلتها جورجيت شرقاوي. والتي نشرتها قبل عامين لتثبت أن ياسمين لم تخضع لعميات تجميل. كما اتهمها البعض. وأن شكلها كما هو منذ المراهقة.

عيد ميلاد ياسمين صبري

وتجاهلت ياسمين انتشار الصورة، واحتفلت بعيد ميلادها الـ34 أمس الجمعة. ونشرت الصور عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت الفنانة المصرية خلال الاحتفال بفستان صيفي، باللون الأحمر، دون أكمام. ونسقت معه مجوهرات من تشوكر مرصع بأحجار الماس. وقلادة عبارة ماسية “سوليتير” وأقراط سوليتير أيضا.

طبقة متوسطة

وكانت ياسمين قد صرحت في دردشة عبر “تويتر” أطلقها الكاتب تامر عبده أمين أنها كانت طفلة لا تمتلك كل ما تحلم به.

وأشارت ياسمين إلى أنها كانت تتمنى أن تمتلك ملابس وأحذية جميلة. حيث إنها كانت تنتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة، ودرست في فترة من فترات حياتها بإحدى المدارس الحكومية.

وأوضحت أنها كانت تذهب إلى تمرين السباحة مشياً على الأقدام.

أرقى مدارس الاسكندرية

وانفعل والد ياسمين عليها وكذبها قائلاً إنها كانت تدرس في مدرسة الـ.“EGC“ والتي وصفها بأنها أرقى مدارس محافظة الإسكندرية في وقتها.

وأكد والد ياسمين أنها كانت تعيش في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم. وكان لها غرفة خاصة بحمامها.

جلسة ودية

ونقلت مجلة “فوشيا” عن مصادرها أن ياسمين صبري رفضت نصائح مقربين منها. في جلسة ودية معها بإنهاء خلافاتها مع والدها.

وأشارت تلك المصادر المقربة من الفنانة إلى أن ياسمين. أكدت أنها لم تختلق المشاكل مع والدها.

المصدر: (وطن – انستجرام)