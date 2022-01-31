رياضة

شاهد الفيديو الطريف بين محمد صلاح والحضري بعد تأهل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2022

المصري صلاح يكشف عن توقع الحضري لعدد أهدافه في شباك أسود الأطلس

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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وطن – شارك الكابتن المصري عصام الحضري مدرب الحراس في المنتخب. المصري مقطع الفيديو الطريف الذي نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة رجل المباراة. محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة خلال احتفالهما بالصعود إلى دور النصف النهائي على حساب المغرب في قمة الديربي العربي بالبطولة الأفريقية.

عصام الحضري والفيديو الطريف مع محمد صلاح

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي نشره. الكابتن عصام الحضري ” السد العالي”، عبر حسابه الشخصي ” تويتر” خلال احتفاله مع النجم المصري محمد صلاح، قائلاً فيه: ” مبروك يامو..” وهو يبتسم، ليرد صلاح عليه: ” جامايكا قال لي قبل الماتش .. هتجيب جولين”.

ويبدو أن الكابتن المصري عصام الحضري كان توقعه في محله، حيث نجح قائد المنتخب المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة ال53 من ضربة ركنية ثابتة نفذها زميله عمر مرموش.

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كما وصنع هدف التأهل الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة ال100 من زمن الشوط الإضافي. الأول، ليضعها بأقدامه المهاري محمود تريزيجه على يمين شباك حارس المنتخب المغربي ياسين بونو.

محمد صلاح ورجل مباراة الديربي بين مصر والمغرب

ونال النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة رجل المباراة في مباراة القمة. العربية بين المغرب ” أسود الأطلس” ونظيره مصر” الفراعنة”، في دور الربع النهائي من بطولة. كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 المقامة في دولة الكاميرون.

كما ويستعد الأكثر تتويجاً بهذه البطولة الأفريقية منتخب مصر “الفراعنة”، في مواجهة البلد المستضيف الكاميرون ” الأسود”، في مباراة قمة دور النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2022، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

يشار إلى أن منتخب مصر قد واجه نظيره الكاميرون في 27 مباراة في تاريخ مسيرته الكروية، نجح في تحقيق الفوز في 15 مباراة منها، والتعادل في 6 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات أخرى، فمن سيفعلها في مباراة القمة المنتظرة من أجل الصراع على لقب القارة الأفريقية السمراء وإضافة لقب جديد إلى مسيرته التاريخية على صعيد الألقاب؟!

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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