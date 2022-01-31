الأمير علي يتحدث عن علاقته بأخته الأميرة “هيا” طليقة حاكم دبي ومساندته لها (شاهد)

وطن – تحدث الأمير علي بن الحسين عن علاقته بأخته الأميرة هيا، طليقة حاكم دبي محمد بن راشد ومساندته لها.

وقال الأمير “علي” خلال حواره مع برنامج “الجانب الآخر” الذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس. ويذاع على قناة “الجزيرة”، أنه وشقيقته بمثابة توأم. مؤكدا أن متقاربين مع بعضهم البعض، حيث تصفه دوما بـ”السند”.

بينما أكد الأمير الأردني بأنه وشقيقته يمتلكون دوما نفس الأفكار. موضحا أنها دفعته لتلبية رغبة والدته الملكة “علياء” بإطلاق “تكية أم علي”. لتقوم هي بتأسيسها والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

الأمير علي يتحدث عن علاقته بأخته الأميرة هيا ومساندته لها

شاهدوا حلقة #الجانب_الآخر على يوتيوب: https://t.co/6gXY98yU3q pic.twitter.com/xTTQoptiI0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 31, 2022

في حين يعتبر الأمير “علي” من أكثر المساندين لشقيقته في العائلة الملكية. حيث نشر في يوليو/تموز 2019 صورة تجمعه مع الاميرة “هيا” وهي في خضم أزمتها مع طليقها محمد بن راشد. وعلق عليها بالقول: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

تغريدة الأمير علي بن الحسين تسبب جدلا

ويشار إلى أنه في أغسطس/آب 2020، أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل. إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وكانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات “خائن” و “التطبيع خيانة”.

جاء المقال الذي شاركه الأمير تحت عنوان “الاتفاق الإسرائيلي الأردني: اختراق كبير أم خيانة؟”

بينما حذفت التغريدة لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض إليها الأمير من مغردين أردنيين وإماراتيين.

طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أسدلت محكمة بريطانية الستار على أكبر تسوية في قضايا الأسرة تشهدها بريطانيا. حيث قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

وبحسب قرار المحكمة، يذهب أغلب هذا المبلغ للأميرة وللطفلين لتأمين عيشهم مدى الحياة وللتعويض عن “مخاطر كبيرة” تسبب فيها الشيخ محمد نفسه.

في حين قال القاضي فيليب مور “إن الأميرة لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.

وينص الحكم على أن يدفع حاكم دبي دفعة أولى قدرها 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر إلى الأميرة هيا من أجل صيانة المساكن التي تعيش فيها. إلى جانب تغطية مستحقاتها من المجوهرات وخيول السباق وتكاليف الأمن المستقبلية.

بينما كما طلب من محمد بن راشد نائب رئيس الدولة تقديم 3 ملايين جنيه نفقات تعليم لابنته جليلة (14 سنة) وزايد ( 9 أعوام) ومبلغ 9.6 مليون جنيه استرليني أخرى متأخرات. كما طلب منه دفع 11.2 مليون جنيه سنويًا. لرعاية الأطفال وحمايتهم أمنياً حتى سن البلوغ.

ومن المقرر أن يتم تأكيد دفع هذه المبالغ من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه يحتفظ به بنك HSBC. ويرى محامون في لندن أن المبلغ النهائي هو الأكبر من نوعه في قضايا من هذا النوع أمرت به محكمة الأسرة الإنجليزية على الإطلاق. إلا أنه أقل من نصف المبلغ الذي كانت تسعى إليه الأميرة هيا في الأصل وهو 1.4 مليار جنيه استرليني.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قرر رئيس قسم الأسرة في إنجلترا وويلز، وهو أحد كبار القضاة. أن محمد بن راشد أمر باختراق هواتف الأميرة هيا ومحاميها، أحدهم نائبا برلمانيًا. باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي المتطور.

(المصدر: تويتر – وطن)