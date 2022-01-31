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الأمير علي يتحدث عن علاقته بأخته الأميرة “هيا” طليقة حاكم دبي ومساندته لها (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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علاقة الأمير علي بأخته هياwatanserb.com
يعتبر الأمير "علي" من أكثر المساندين لشقيقته في العائلة الملكية

وطن – تحدث الأمير علي بن الحسين عن علاقته بأخته الأميرة هيا، طليقة حاكم دبي محمد بن راشد ومساندته لها.

وقال الأمير “علي” خلال حواره مع برنامج “الجانب الآخر” الذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس. ويذاع على قناة “الجزيرة”، أنه وشقيقته بمثابة توأم. مؤكدا أن متقاربين مع بعضهم البعض، حيث تصفه دوما بـ”السند”.

بينما أكد الأمير الأردني بأنه وشقيقته يمتلكون دوما نفس الأفكار. موضحا أنها دفعته لتلبية رغبة والدته الملكة “علياء” بإطلاق “تكية أم علي”. لتقوم هي بتأسيسها والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

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في حين يعتبر الأمير “علي” من أكثر المساندين لشقيقته في العائلة الملكية. حيث نشر في يوليو/تموز 2019 صورة تجمعه مع الاميرة “هيا” وهي في خضم أزمتها مع طليقها محمد بن راشد. وعلق عليها بالقول: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

تغريدة الأمير علي بن الحسين تسبب جدلا

ويشار إلى أنه في أغسطس/آب 2020، أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل. إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وكانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات “خائن” و “التطبيع خيانة”.

جاء المقال الذي شاركه الأمير تحت عنوان “الاتفاق الإسرائيلي الأردني: اختراق كبير أم خيانة؟”

بينما حذفت التغريدة لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض إليها الأمير من مغردين أردنيين وإماراتيين.

طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أسدلت محكمة بريطانية الستار على أكبر تسوية في قضايا الأسرة تشهدها بريطانيا. حيث قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

وبحسب قرار المحكمة، يذهب أغلب هذا المبلغ للأميرة وللطفلين لتأمين عيشهم مدى الحياة وللتعويض عن “مخاطر كبيرة” تسبب فيها الشيخ محمد نفسه.

في حين قال القاضي فيليب مور “إن الأميرة لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.

وينص الحكم على أن يدفع حاكم دبي دفعة أولى قدرها 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر إلى الأميرة هيا من أجل صيانة المساكن التي تعيش فيها. إلى جانب تغطية مستحقاتها من المجوهرات وخيول السباق وتكاليف الأمن المستقبلية.

بينما كما طلب من محمد بن راشد نائب رئيس الدولة تقديم 3 ملايين جنيه نفقات تعليم لابنته جليلة (14 سنة) وزايد ( 9 أعوام) ومبلغ 9.6 مليون جنيه استرليني أخرى متأخرات. كما طلب منه دفع 11.2 مليون جنيه سنويًا. لرعاية الأطفال وحمايتهم أمنياً حتى سن البلوغ.

ومن المقرر أن يتم تأكيد دفع هذه المبالغ من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه يحتفظ به بنك HSBC. ويرى محامون في لندن أن المبلغ النهائي هو الأكبر من نوعه في قضايا من هذا النوع أمرت به محكمة الأسرة الإنجليزية على الإطلاق. إلا أنه أقل من نصف المبلغ الذي كانت تسعى إليه الأميرة هيا في الأصل وهو 1.4 مليار جنيه استرليني.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قرر رئيس قسم الأسرة في إنجلترا وويلز، وهو أحد كبار القضاة. أن محمد بن راشد أمر باختراق هواتف الأميرة هيا ومحاميها، أحدهم نائبا برلمانيًا. باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي المتطور.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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