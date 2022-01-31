سلطنة عمان تكشف كم قضية اغتصاب لأطفال وهتك عرض سُجلّت العام الماضي

وطن – عقد الادعاء العام في سلطنة عمان مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، الاثنين، كشف فيه عن وجود 11 قضية اغتصاب لأطفال العام الماضي، بالإضافة لوجود 73 قضية هتك عرض.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف الادعاء العام عن أبرز إحصاءاته في 2021م. حيت تم التصرف في 96% من إجمالي القضايا الواردة للادعاء العام. ولم تتجاوز أحكام البراءة للقضايا التي حولها الادعاء العام للمحاكم 6%.

وأوضح الادعاء العام أن عدد القضايا الواردة له في 2021م 28201 قضية. مشيرا إلى ارتفاع قضايا القتل العمد إلى 13 قضية في 2021م.

وفيما يتعلق بقضايا الأموال العامة وغسل الأموال، أوضح انها بلغت 138 قضية في 2021. مشيرا إلى أنه تم حفظ 11527 قضية .

وأكد الادعاء العام على ان هناك 1005 قضايا من قضايا 2021م لا تزال “قيد التحقيق”. في حين بلغ عدد المتهمين في 2021م 34873 متهمًا.

كما كشف انه تم تنفيذ 10350 حكما جزائيا، مع بلوغ الأموال المحصلة في 2021 إلى 20 مليونا و258 ألفا و127 ريالا عمانيا.

وأوضح أن جريمة الشيكات تتصدر قائمة أكثر القضايا في 4 سنوات. وتم تسجيل 111 قضية من قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيل 55 قضية منها للمحاكم.

ولفت إلى وجود 1470 قضية تتعلق بالتعدي على الغير بالسب. في حين كانت أكثر الجنايات حدوثًا في الاتجار في المخدرات والتحرش في الأطفال.

كما كشف عن وجود 31 جريمة غسل أموال في سلطنة عمان في 2021 وتمت إحالة 12 قضية للمحكمة.

(المصدر: وسائل إعلام عمانية)