تفاصيل جديدة تكشف عن طبيعة إصابة الشناوي وأبو جبل حراس منتخب الفراعنة (فيديو)

وطن – كشف مدرب حراس المنتخب المصري “الفراعنة”. السابق الكابتن فكري صالح، عن تفاصيل إصابة الشناوي وأبو جبل خلال مشاركتها مع منتخب بلادهم في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في نسختها ال33 على أرض دولة الكاميرون.

مدرب الحراس صالح وتفاصيل إصابة الشناوي وأبو جبل

وقال الكابتن المصري فكري صالح، مدرب الحراس السابق للمنتخب المصري. “الفراعنة” في تصريح صحفي له عبر قناة “cbc” المصرية بشأن تفاصيل إصابة حارس المنتخب المصري الأول محمد الشناوي وكذلك زميله الثاني محمد أبو جبل خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، قائلاً: ” حراس مرمى المنتخب المصري. قدموا الأداء المميز في كأس أمم أفريقيا 2022″.

وأردف الكابتن صالح، ” الجهاز الفني لا يسمح بنزول لاعب مصاب إلى أرض الملعب، حيث أن الحارس محمد أبو جبل شارك في المباراة وكان سليماً، ولكن أصيب في المباراة نظراً للضغط العصبي. الذي يتعرض له اللاعبين داخل أرضية المعلب”.

الضغط العصبي و إصابة الشناوي وأبو جبل

كما وتابع، ” لاعيبة المنتخب المصري إلى حد مباراة منتخب نيجيريا .. كانوا يعلمون بأن مصر كلها غضبانة عليهم، فكان عليهم ضغط عصبي جداً أثر بشكل سلبي على العامل البدني لديهم خلال خوضهم للمباريات أمام المنافسين في البطولة الأفريقية”.

واستكمل، ” الحارس أبو جبل أصيب أثناء تصديه لكرة رأسية. وبعدها نزل على أرض الملعب .. نزوله بشكل خاطئ هو اللي تسبب له في الإصابة، كما أن ملاعب هذه البطولة مع الأسف غير مؤهلة أو جاهزة بشكل التام للبطولة أو حتى اللعب عليها نهائياً”.

مشاركة الشناوي وأبو جبل في المواجهات القادمة

كما وتحدث عن صعوبة الدفع بكلا الحارسين الشناوي أو أبو جبل. في المواجهة القوية بين منتخب مصر أمام البلد المستضيف الكاميرون، قائلاً: ” واحد مصاب في العضلة الخلفية، والآخر مصاب في عضلة الضمة .. ولو واحد منهم قد شارك في المواجهة المقبلة هيكون ليها تأثير عليه في المستقبل”.

ووجه مدرب الحراس نصيحة إلى الحارس البديل الثالث محمد صبحي حارس نادي فاركو المصري، ” اعتبر نفسك بتلعب مباراة ودية مع الكاميرون … ولازم تلعب فيها وأنت قادر على الحفاظ على الفوز حتى تقدم شهادة اعتمادك لكل الجماهير المصرية”.

ونجح منتخب مصر في الصعود إلى المربع الذهبي في بطولة. كأس أمم أفريقيا، على حساب نظيره منتخب المغرب ” أسود الأطلس” بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين ثمينين. مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي. في البطولة الأفريقية، ليستعد بذلك إلى مغامرة جديدة أمام أصحاب الأرض الكاميرون. المرتقبة مع نهاية الأسبوع الجاري.

(المصدر: وطن + cbc)