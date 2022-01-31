تعرف على تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا

وطن – يستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة قوية منتظرة أمام البلد المستضيف الكاميرون، في منافسات قمة دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بعد تمكنه من تخطي منتخب المغرب والفوز عليه في قمة الديربي العربي.

تاريخ مواجهات بين مصر والكاميرون في بطولة أمم أفريقيا

ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من حجز الموعد المتجدد أمام المستضيف. الكاميرون ” الأسود” في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير على حساب غامبيا بتغلب عليه بهدفين نظيفين دون مقابل والوصول كأول المتأهلين إلى دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية.

كما ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في المواجهة. المتجددة والمرتقبة بينهما في النسخة ال33 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الخميس المقبل، على أرض ملعب “أوليمبي” المستضيف لهذا اللقاء الناري من أجل حسم المتأهل لصراع على لقب القارة السمراء الأفريقية.

بطولة أفريقيا وتاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون

وتواجه منتخب مصر “الفراعنة” أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون “الأسود” في 27 مباراة في تاريخ المسيرة الكروية بين كلا المنتخبين العملاقين، كما واستطاع الفراعنة من تحقيق الفوز في 15 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات، وتحقيق التعادل في 6 مباريات.

كما والتقى منتخب مصر أمام الكاميرون في 13 مرة، في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، لكن كف الفوز كانت راجحة لمنتخب مصر الذي حقق الفوز عليه في 7 مباريات، إلى جانب مقابلة الكاميرون. ومصر في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في ثلاثة مرات عام 1986 و2008 و 2017.

منتخب مصر الأكثر فوزاً على الكاميرون

وقد تمكن منتخب مصر ” الفراعنة” من حصد لقبيه في النهائي أمام الكاميرون. في بطولة أمم أفريقيا عامي 1986 و2008، بينما توج الأسود على حساب الفراعنة بلقب في نهائي عام 2017.

وحقق منتخب مصر الرقم القياسي في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد نجاحه في الوصول للمرة ال16 إلى دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية على حساب نظيره منتخب المغرب .” أسود الأطلس”، كما ويعد أكثر المنتخبات تتويجاً بهذا اللقب حيث يصل عدد ألقابه إلى 7 ألقاب، بينما توج منافسه المستضيف الكاميرون ب 5 ألقاب.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفائز من مواجهة صاحب الأرض منتخب الكاميرون. أمام مصر، سيواجه الفائز من المواجهة القوية بين منتخب السنغال وبوركينا فاسو في دور النصف. النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)