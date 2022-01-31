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تسريبات.. حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في جميع أنحاء الإمارات

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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استنفار في الإمارات watanserb.com
حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في الإمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي وإعلان الحوثي تنفيذ عملية هجومية جديدة

وطن – قال الكاتب اليمني البارز عباس الضالعي، إن جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد حالة استنفار قصوى وطوارئ غير معلنة. بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي للبلاد حاليا، وإعلان الحوثي تنفيذ عملية هجومية ثالثة على الدولة الخليجية.

استنفار وطوارئ في الإمارات

وكانت القوات المسلحة التابعة للحوثيين نشرت قبل ساعات، بيانا عسكريا كشفت فيه تفاصيل عملية إعصار اليمن الثالثة، والتي استهدفت الإمارات، في وقت متأخر من مساء الأحد.

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ودون عباس الضالعي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في كل إمارات دولة الامارات”.

وأضاف الكاتب اليمني أن هناك حالة من الهلع والخوف وحالة ارتباك كبيرة في كل المنشآت بالدولة.

واختتم الضالعي تغريدته ساخرا: “هذا والحوثي يعمل بث تجريبي”.

هذا وأشار الكاتب اليمني في تغريدة أخرى إلى أن هجمات الحوثي على الإمارات. سببها تدخل أبوظبي في الشأن اليمني وتنفيذ مخططات خبيثة لها هناك.

وبحسب الضالعي فإن هجمات الحوثي لن تتوقف قبل تراجع الإماراتيين عن مخططهم باليمن. حيث كتب: “على الامارات ان تختار بين جذب الاستثمارات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، وبين أن تكون دولة غير آمنة. والكرة في معلب الشيخ محمد بن راشد.”

تفاصيل استهداف الإمارات للمرة الثالثة

هذا وقالت القوات المسلحة الحوثية في بيانها الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع اليوم، بأن الهجوم ضرب أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية. وكذلك أهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وأكد بيان الحوثيين على أن “دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة. طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا”.

وجدد البيان تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية. كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح يحيى سريع بأن القوات المسلحة الحوثية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم. مؤكدا على الاستمرار في الدفاع المشروع عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.

وزارة الدفاع الإماراتية ترد على هجوم الحوثي

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت تدمير صاروخ باليستي، فجر اليوم الاثنين، أطلقته جماعة “الحوثي” اليمنية تجاه أراضيها.

ويأتي الهجوم الحوثي في وقت يقوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بزيارته الأولى إلى الإمارات منذ إبرام اتفاقية التطبيع بين البلدين في العام 2020.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات”.

ولم ينجم عن الهجوم “أية خسائر”، بحسب “الدفاع الإماراتية”. التي أوضحت أن “بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

بينما أكدت أن “القوات الجوية وقيادة التحالف العربي نجحتا في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن من مدينة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية”. وأرفقت فيديو قالت إنه لاستهداف المنصة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي عقب الإعلان عن الهجوم الحوثي إن “هرتسوغ سيواصل زيارته للإمارات وفق المقرر. وإنه لا يعد في خطر”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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