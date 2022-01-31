تسريبات.. حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في جميع أنحاء الإمارات

وطن – قال الكاتب اليمني البارز عباس الضالعي، إن جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد حالة استنفار قصوى وطوارئ غير معلنة. بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي للبلاد حاليا، وإعلان الحوثي تنفيذ عملية هجومية ثالثة على الدولة الخليجية.

استنفار وطوارئ في الإمارات

وكانت القوات المسلحة التابعة للحوثيين نشرت قبل ساعات، بيانا عسكريا كشفت فيه تفاصيل عملية إعصار اليمن الثالثة، والتي استهدفت الإمارات، في وقت متأخر من مساء الأحد.

حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في كل امارات دولة #الامارات وهلع وخوف ورعب وحالة ارتباك في كل المنشآت.. هذا والحوثي يعمل بث تجريبي — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) January 30, 2022

ودون عباس الضالعي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في كل إمارات دولة الامارات”.

وأضاف الكاتب اليمني أن هناك حالة من الهلع والخوف وحالة ارتباك كبيرة في كل المنشآت بالدولة.

واختتم الضالعي تغريدته ساخرا: “هذا والحوثي يعمل بث تجريبي”.

هذا وأشار الكاتب اليمني في تغريدة أخرى إلى أن هجمات الحوثي على الإمارات. سببها تدخل أبوظبي في الشأن اليمني وتنفيذ مخططات خبيثة لها هناك.

على #الامارات ان تختار بين ( جذب الاستثمارات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات العالمية) وبين #الإمارات_غير_آمنة والكرة في معلب الشيخ #محمد_بن_راشد — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) January 31, 2022

وبحسب الضالعي فإن هجمات الحوثي لن تتوقف قبل تراجع الإماراتيين عن مخططهم باليمن. حيث كتب: “على الامارات ان تختار بين جذب الاستثمارات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، وبين أن تكون دولة غير آمنة. والكرة في معلب الشيخ محمد بن راشد.”

تفاصيل استهداف الإمارات للمرة الثالثة

هذا وقالت القوات المسلحة الحوثية في بيانها الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع اليوم، بأن الهجوم ضرب أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية. وكذلك أهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وأكد بيان الحوثيين على أن “دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة. طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا”.

بيان القوات المسلحة اليمنية عن عملية اعصار اليمن الثالثة التي استهدفت عمق العدو الإماراتي pic.twitter.com/6p8f7iRmeg — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2022

وجدد البيان تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية. كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح يحيى سريع بأن القوات المسلحة الحوثية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم. مؤكدا على الاستمرار في الدفاع المشروع عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.

وزارة الدفاع الإماراتية ترد على هجوم الحوثي

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت تدمير صاروخ باليستي، فجر اليوم الاثنين، أطلقته جماعة “الحوثي” اليمنية تجاه أراضيها.

ويأتي الهجوم الحوثي في وقت يقوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بزيارته الأولى إلى الإمارات منذ إبرام اتفاقية التطبيع بين البلدين في العام 2020.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات”.

ولم ينجم عن الهجوم “أية خسائر”، بحسب “الدفاع الإماراتية”. التي أوضحت أن “بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

بينما أكدت أن “القوات الجوية وقيادة التحالف العربي نجحتا في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن من مدينة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية”. وأرفقت فيديو قالت إنه لاستهداف المنصة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي عقب الإعلان عن الهجوم الحوثي إن “هرتسوغ سيواصل زيارته للإمارات وفق المقرر. وإنه لا يعد في خطر”.

(المصدر: تويتر – وطن)