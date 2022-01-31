بعد محمد العوضي.. مخترعة كويتية نالت جوائز عالمية تعلن الانسحاب من “إكسبو دبي” رفضا للتطبيع

وطن – بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، من مواجهة لاعب صهيوني ضمن بطولة دولية تستضيفها دبي. أعلنت المهندسة والمخترعة الكويتية الشهيرة جنان الشهاب إنسحابها من المشاركة في “إكسبو دبي 2020″، عقب إعلان المعرض عن إقامة فعالية للاحتفال باليوم الوطني لإسرائيل بمشاركة رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ.

وكان حساب “إكسبو دبي” على موقع الصور العالمي “إنستجرام” قد وضع صورة عبر خاصية “الاستوري” لجناح إسرائيل في المعرض مع عبارة “لنحتفل مع إسرائيل”. لترد “الشهاب” عبر خاصية “الأستوري” أيضا بالقول: “And Unfollow وأعلن انسحابي من الإكسبو”.

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موقف المخترعة الكويتية لاقى الكثير من الترحاب من قبل المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذين أشادوا بها وخطوتها، معبرين عن فخرهم بها وبما فعلته.

وقال صاحب حساب “الدحمشي” معبرا عن فخره بها: “ياحلو بناتنا وياشجاعتهم .. والله انتوا فخر للكويت”.

وعبر المغرد “طارق الخلف السعيد” تعليقا على موقف المخترعة الكويتية:” أحترام وتقدير ومفخرة للمهندسة جنان الشهاب . كفو بنت الكويت”.

أحترام وتقدير ومفخرة للمهندسة جنان الشهاب .

كفو بنت الكويت ✌️ https://t.co/OGCqUKOM7o — طارق الخلف السعيد (@EngineerTAREQ) January 31, 2022

وقالت المغردة الكويتية “لطيفة الثليث” معبرة عن استيائها مما تفعله الإمارات وفخرها بابنة وطنها: “سقوط لا قاع له ، برافو جنان الشهاب”.

سقوط لا قاع له ، برافو جنان الشهاب . https://t.co/MmMRjDKA4b — لِـطـيـفـه الثليّــث (@latifa_alth) January 31, 2022

واعرب المغرد “علي المحمود” عن فخره بجنان الشهاب بالقول:” #كفو_جنان_الشهاب كفو بنت الكويت وكفو من رباج ضربه موجعه ثانيه خلال اسبوع اقسم انكم مدرسه كفو كفو كفو”.

#كفو_جنان_الشهاب كفو بنت الكويت وكفو من رباج ضربه موجعه ثانيه خلال اسبوع اقسم انكم مدرسه كفو كفو كفو pic.twitter.com/P6oaFkdNQ6 — يكفيكم العبث بوطني (@alialmohamad) January 31, 2022

كما أشاد الإعلامي الكويتي سعد السعيدي بها قائلا: “بعد أيام قليلة من انسحاب البطل الكويتي لاعب التنس محمد العوضي من أمام لاعب الكيان الصهيوني هاهي المهندسة جنان الشهاب تُدون اسمها وبلدها #الكويت في سجل الشرف والضمير والأخلاق من خلال إعلانها عدم المشاركة في #اكسبوا_2020 بسبب احتفاله مع الكيان الصهيوني. بكما نفخر”.

#التطبيع_خيانة

بعد أيام قليلة من انسحاب البطل الكويتي لاعب التنس محمد العوضي من أمام لاعب الكيان الصهيوني

هاهي المهندسة جنان الشهاب تُدون اسمها وبلدها #الكويت في سجل الشرف والضمير والأخلاق من خلال إعلانها عدم المشاركة في #اكسبوا_2020 بسبب احتفاله مع الكيان الصهيوني.

بكما نفخر💐 pic.twitter.com/orJZUdDXRV — سعد السعيدي (@salsaeedi) January 31, 2022

ويأتي انسحاب المهندسة جنان الشهاب بعد أيام فقط من إعلان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي الانسحاب من مواجهة لاعب صهيوني ضمن بطولة تستضيفها دبي على الرغم من وصوله للدور نصف النهائي، الأمر الذي أشاد به عموم الكويتيين والعرب.

من هي المخترعة جنان الشهاب؟

وكانت المهندسة جنان الشهاب قد فازت في أغسطس/آب 2020 بميدالية ذهبية وجائزتين. إحداهما كأفضل امرأة مخترعة على مستوى العالم، لدى مشاركتها في معرض تورنتو الدولي للاختراعات في كندا لعام 2020.

كما توجت المهندسة الكويتية جنان الشهاب بالذهبية السادسة لاختراع الخلايا الكهرومغناطيسية من معرض “دافينشي العالمي للاختراع” لعام 2021.

وسبق أن حصدت الشهاب عديداً من الإنجازات والجوائز العالمية، وعدة ميداليات ذهبية ولها كثير من الاختراعات. كما نجحت في حصد 6 ميداليات ذهبية عن اختراعها الشهير الخاص بالخلايا الكهرومغناطيسية.

وكانت أولى الجوائز التي حصدتها المهندسة الكويتية الشابة على المستوى الدولي في معرض أرخميدس الدولي الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو.

أما على الصعيد المحلي فكانت أولى الجوائز التي حصدتها هي جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وكانت المهندسة جنان الشهاب قد أسست عام 2016 شركتها الخاصة “إلكترودس تك للصناعات الكهربائية”. التي تصنّع من خلالها اختراعها الذي رأى النور بشكله النهائي عام 2018.

(المصدر: تويتر – وطن)