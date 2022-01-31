الهدهد

انخفاض كبير ومفاجىء في أسعار العملات الرقمية .. هذا ما وصل إليه سعر البتكوين!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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انخفاض كبير ومفاجىء في أسعار العملات الرقمية watanserb.com
انخفاض كبير ومفاجىء في أسعار العملات الرقمية يوم الإثنين 31 يناير 2022

وطن – بينما كان الجميع يتأهب لعودة الاتجاه الصاعد بعد حالة التحسن التي طرأت على نفسية المتداولين بشأن شهية المخاطر تجاهها، شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انخفاض كبير في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات التي تم تداولها، فقد انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية في غضون الساعات القليلة الماضية في حدود 80 مليار دولار نزولا إلى مستويات 1680 مليار دولار.

وانخفضت سعر عملة البيتكوين مرة أخرى دون مستويات الـ38 ألف دولار. إلا أنها لا تزال تتماسك بالقرب منها بعد الانخفاض بنحو 4% قرب مستويات الـ37 ألف دولار.

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كما هبطت عملة الأيثريوم ETH/USD في حدود 5% نزولا إلى مستويات 2.5 ألف دولار. بينما ترتفع خلال اسبوع في حدود 4% فيما تتراجع خلال يناير في حدود 33%.

وتراجعت بينانس كوين BNB/USD في حدود 5% نزولا إلى مستويات 370 دولار. بينما تنخفض في حدود 30% خلال تعاملات يناير التي أوشكت على الانتهاء.

ونزلت كاردانو 5% خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بينما تتأرجع في حدود 23% خلال يناير وتتداول عند مستويات الدولار.

وتراجعت سولانا 8%. بينما انخفضت الريبل 6%. وهبطت دوج كوين 5% وتيرا لونا LUNAt/USD 13%. بينما تراجعت بولكا دوت وأفالانش Avalanche وبوليجون .

في حين تراجعت ماتيك MATIC/USD وشيبا SHIB/USD أكثر من 8%.

جاء تراجع سوق العملات الرقمية المشفرة تزامنا مع تحول مفاجئ في مشاعر المتداولين. التي سقطت من جديد في فخ الخوف الشديد والذعر من ارتدادة سريعة للأسعار.

وانخفض مؤشر الخوف والجشع في بضع ساعات بأكثر من 9 درجات. وصولا إلى مستويات الـ20 لينغمس مرة أخرى في منطقة الخوف الشديد.

وكان مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس مشاعر المتداولين وتوقعاتهم تجاه توجهات الأسعار سجل تحسنا واضحا أمس الأحد عندما ارتفع إلى منطقة الخوف.

وخلال تعاملات أمس الأحد ارتفع مؤشر الخوف والجشع إلى منطقة الخوف مسجلا مستويات الـ29 والتي تعد الأعلى للمؤشر منذ بداية العام.

المصدر: investing

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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