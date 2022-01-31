انخفاض كبير ومفاجىء في أسعار العملات الرقمية .. هذا ما وصل إليه سعر البتكوين!

وطن – بينما كان الجميع يتأهب لعودة الاتجاه الصاعد بعد حالة التحسن التي طرأت على نفسية المتداولين بشأن شهية المخاطر تجاهها، شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انخفاض كبير في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات التي تم تداولها، فقد انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية في غضون الساعات القليلة الماضية في حدود 80 مليار دولار نزولا إلى مستويات 1680 مليار دولار.

وانخفضت سعر عملة البيتكوين مرة أخرى دون مستويات الـ38 ألف دولار. إلا أنها لا تزال تتماسك بالقرب منها بعد الانخفاض بنحو 4% قرب مستويات الـ37 ألف دولار.

Bitcoin Fear and Greed Index is 20 – Extreme Fear

Current price: $37,680 pic.twitter.com/FZhKM8HQcv — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) January 31, 2022

كما هبطت عملة الأيثريوم ETH/USD في حدود 5% نزولا إلى مستويات 2.5 ألف دولار. بينما ترتفع خلال اسبوع في حدود 4% فيما تتراجع خلال يناير في حدود 33%.

وتراجعت بينانس كوين BNB/USD في حدود 5% نزولا إلى مستويات 370 دولار. بينما تنخفض في حدود 30% خلال تعاملات يناير التي أوشكت على الانتهاء.

ونزلت كاردانو 5% خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بينما تتأرجع في حدود 23% خلال يناير وتتداول عند مستويات الدولار.

وتراجعت سولانا 8%. بينما انخفضت الريبل 6%. وهبطت دوج كوين 5% وتيرا لونا LUNAt/USD 13%. بينما تراجعت بولكا دوت وأفالانش Avalanche وبوليجون .

في حين تراجعت ماتيك MATIC/USD وشيبا SHIB/USD أكثر من 8%.

جاء تراجع سوق العملات الرقمية المشفرة تزامنا مع تحول مفاجئ في مشاعر المتداولين. التي سقطت من جديد في فخ الخوف الشديد والذعر من ارتدادة سريعة للأسعار.

وانخفض مؤشر الخوف والجشع في بضع ساعات بأكثر من 9 درجات. وصولا إلى مستويات الـ20 لينغمس مرة أخرى في منطقة الخوف الشديد.

وكان مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس مشاعر المتداولين وتوقعاتهم تجاه توجهات الأسعار سجل تحسنا واضحا أمس الأحد عندما ارتفع إلى منطقة الخوف.

وخلال تعاملات أمس الأحد ارتفع مؤشر الخوف والجشع إلى منطقة الخوف مسجلا مستويات الـ29 والتي تعد الأعلى للمؤشر منذ بداية العام.

المصدر: investing)