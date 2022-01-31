انتحار ملكة جمال أمريكا بطريقة مروعة! (صور)

وطن – كشفت مصادر من سلطات إنفاذ القانون الامريكية لصحيفة “نيويورك بوست” تفاصيل انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة لعام 2019 تشيسلي كريست بعد أن قفزت من شرفة في الطابق 29 من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك، يوم الأحد.

60 طابقاً

وقد أكدت الصحيفة أن المرأة التي قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، هي ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019، تشيسلي كريست.

قبل فترة وجيزة من قفزها من المبنى، نشرت كريست على صفحتها على الإنستغرام منشورا قالت فيه لمتابعيها. “أتمنى أن يجلب هذا اليوم الراحة والسلام لكم”.

قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك

قالت المصادر إن كريست البالغة 30 سنة والفائزة في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة. قفزت من مبنى أوريون الفخم المكون من 60 طابقًا حوالي الساعة 7:15 صباحًا وعثر عليها ميتة في الشارع.

ومن جهتها، أصدرت عائلتها بيانا يوم الأحد قالت فيه “بحزن كبير، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي.”

وأضاف البيان” كان نورها الرائع وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في جميع أنحاء العالم. لقد كانت مهتمة وقد أحبت الناس وكانت مفعمة بالحيوية ومتألقة.”

كانت بمفردها

مضيفة عائلتها: “جسدت شيزلي مفاهيم الحب وخدمة الآخرين. سواء من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة الاجتماعية. أو كملكة جمال للولايات المتحدة أو كمقدمة برامج تلفزيونية”.

كما قالت المصادر إن كريست، التي كانت تعيش في الطابق التاسع من المبنى. كانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين مضيفة أنها شوهدت لآخر مرة هناك على الشرفة.

ووفقا لتلك المصادر، تركت كريست وراءها رسالة تقول فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها. دون أن تذكر في الرسالة سبب اقدامها على الانتحار.

جميلة وذكية

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله :”لم تكن كريست جميلة فقط لكنها كانت ذكية .وكانت محامية وكانت تعيش حياة يغار منها أي شخص… إنه أمر محزن.”

كما عملت كريست كذلك كمراسلة لـ ExtraTV. وفي هذا السياق، قالت الشركة في بيان “قلوبنا محطمة. لم تكن تشيلسي مجرد شخص معنا في البرنامج. لقد كانت جزءًا منا. نقدم تعازينا العميقة لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها.”

معاناتها من الاكتئاب

في أكتوبر 2019، نشرت كريست على الفيسبوك منشورا بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية. حيث قدمت نصائح حول كيفية تعاملها مع الإجهاد.

إذ قالت: ” أفعل الكثير لكي أتأكد من أنني أحافظ على صحتي العقلية. وأهم شيء فعلته هو التحدث إلى مستشارة نفسية فهي حقا رائعة. وقد قدمت لي استراتيجيات رائعة خاصة إذا كنت حزينة أو سعيدة أو ينتظرني شهر مزدحم.”

في عام 2020، تطرقت كريست إلى هذه المسألة مرة أخرى في مقابلة مع The Hilltop حين صرّحت:”هناك أشياء عديدة أفعلها فيما يتعلق بالرعاية الذاتية. منها وضع حدود واضحة جدًا، حتى ولو كنت في المنزل. ولدي جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وهاتفي معي، لن أجيب على أي رسائل بعد الساعة السادسة.”

المصدر: (نيويورك بوست – ترجمة وتحرير وطن)