الجزائر: “المغرب يقتل المدنيين في الصحراء الغربية بسلاح متطور”

وطن – قال موقع “ecsaharaui” المختص بشؤون الصحراء الغربية، إن مسؤولا كبيرا في الخارجية الجزائرية، اتّهم المغرب الأحد، بقتل مدنيين خارج الحدود الدولية المعترف بها باستخدام “أسلحة متطورة”. في إشارة منه إلى هجوم بطائرات مسيرة مغربية في الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها حاليا.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، أن السلطات المغربية تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي. وترتكب اغتيالات خارج القانون تستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة.

استهداف عائلة صحراوية

وسبق أن نشر موقع “ecsaharaui” الصحراوي، قبل أسبوع خبر استهداف طائرة مسيرة عائلة صحراوية. بينما كانت تتنقل في سيارة مدنية، ما تسبب في مقتل رجل وجرح طفل.

وفي ذات السياق، أكد هذه المعلومة لوكالة فرنس برس الخبير الأمني أكرم خريف من موقع “ميناديفونس” المتخصص في أخبار الأمن والدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي.

من جهتها، أطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب من 80 بالمئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة، مشاريع إنمائية عملاقة. وتقترح منحها حكماً ذاتيا لكن تحت سيادتها.

أما من جانبها، تدعو جبهة بوليساريو، إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، الذي تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة منذ أيلول/سبتمبر 1991. لكن لم يتم إجراؤه تحت ضغط مغربي عزّزه اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في عام 2020.

وأضاف بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب، يخرق يوميا الاتفاقات العسكرية بين طرفي النزاع. والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي.

هذا وقام المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، منتصف الشهر بأول زيارة للمنطقة. بهدف إعادة بعث المسار السياسي (لحل النزاع) الذي يواجه طريقا مسدودا، طبقا لما صرّح به.

وبعد جولة دي ميستورا التي قادته إلى المغرب ومخيمات الصحراويين ثم موريتانيا وأخيرا الجزائر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة بوليساريو إلى إظهار اهتمام أكبر لحل قضية الصحراء الغربية.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)