أشرف بن شرقي يُخاطب إدارة الزمالك برسالة قوية .. والأخير يقلب الطاولة عليه

وطن – يبدو أن أزمة النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الزمالك المصري. ما زالت مشتعلة، بعد توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة القلعة البيضاء بشأن حسم ملف تجديد عقده الذي شارف على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري.

أشرف بن شرقي ومخاطبة إدارة الزمالك

وقالت تقارير مصرية، بأن النجم المغربي أشرف بن شرقي قد وجه رسالة جديدة. إلى إدارة نادي الزمالك المصري بشأن تجديد عقد مع القلعة البيضاء، يطالب فيها بفتح ملف تجديد عقده مرة أخرى. في حال تواجد مجلس إدارة جديد في ظل قرب موعد الانتخابات المقرر إقامتها في ال11 من شهر فبراير المقبل.

كما ويسعى إدارة المجلس الحالي والمؤقت برئاسة المستشار. مرتضى منصور، إلى حسم ملف النجم المغربي في أسرع وقت ممكن في البقاء أو الرحيل، بعد عودة اللاعب إلى مصر خلال الأيام القادمة بعد مشاركته مع منتخب بلاده الذي ودع بطولة أمم أفريقيا عقب الهزيمة أمام منتخب مصر” الفراعنة”. وتأهل الأخير إلى المربع الذهبي من البطولة الأفريقية.

الزمالك والبحث عن بديل أشرف بن شرقي

وأشارت تلك التقارير، بأن إدارة نادي الزمالك تسعى للتفاوض. مع لاعب بديل في حال فشلت المفاوضات بتجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي في البقاء مع نادي القلعة البيضاء المصري خلال المواسم المقبلة.

كما وبينت التقارير، بأن الزمالك قد وضع العديد من الخيارات البديلة. عن اللاعب أشرف بن شرقي، وكان من بين تلك الخيارات هو استعادة نجمه السابق أحمد رفعت. لاعب فريق فيوتشر الحالي ليكون الخيار البديل عن النجم المغربي خلال الفترة المقبلة.

أشرف بن شرقي ثالث العائدين للزمالك بعد خروج المغرب أمام منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا ✅ pic.twitter.com/tgNEUMDNRz — عرفات والزمالك (@Jf9ABmYSOSNuYu0) January 30, 2022

ويقدم النجم المصري أحمد رفعت مهاجم فريق فيوتشر، المستوى الرائع مع الفريق، إلى جانب التألق الذي ظهر به مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب عام 2021 في دولة قطر، والذي لفت أنظار الجميع في التعاقد معه والاستفادة من خدماته.

أشرف بن شرقي وعقده مع الزمالك

وينتهي عقد تعاقد النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري، كما ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ آخر خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية دون الرجوع إلى إدارة نادي الزمالك، والمطالبة بالرحيل مجاناً نهاية الموسم الجاري.

كارتيرون: اتمني بقاء أشرف بن شرقي وسعيد بحصوله علي مستحقاته وده معناه أن الرئيس بيحاول يحل المشاكل ، معرفش ايه اللي في دماغ أشرف بن شرقي وهو عاوز يقعد ولايمشي pic.twitter.com/lBYirZ5M17 — Yallakora (@Yallakoranow) January 18, 2022

ويتقاسم فريق الزمالك مع غريمه التقليدي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، المتوقفة في الوقت الحالي نتيجة المشاركات الدولية لمنتخب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)