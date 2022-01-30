3 مشروبات شائعة تؤثر على الحياة الجنسية للرجال

وطن – نقلا عن الخبراء، أكدت مجلة “فيدا سانا” الاسبانية، أن المشروبات التي تندرج بانتظام في النظام الغذائي للرجال. يمكن أن تحدث فرقًا في نوعية الحياة الجنسية.

ممارسات جريئة

يعتقد البعض من الناس بحسب ما ترجمته “وطن”. أن الاستمتاع بعلاقة حميمية لطيفة وصحية لا يتطلب سوى ممارسات جديدة وجريئة.

ولكن الحقيقة هي أن عوامل على غرار، نمط الحياة والنظام الغذائي تلعب دورًا أساسيًا في جودة العلاقة بين الزوجين.

في الحقيقة، إن التمتع بحياة جنسية صحية له فوائد على المستوى الجسدي والعاطفي. لأن المتعة التي يتم الحصول عليها تنتج شعورًا بالرفاهية بشكل طبيعي. هذا لأن الجسم يفرز هرمون الإندورفين، وهو من الهرمونات التي تمنع الألم وتجعلك تشعر بالراحة.

فوائد المتعة الجنسية

بشكل عام، يمكن أن يكون للمتعة الجنسية فوائد صحية مثل:

تحسين النوم

زيادة احترام الذات

تقليل التوتر، الذي يساعد في العيش لفترة أطول

فيما يلي استعرضت المجلة ثلاث مشروبات تؤثر على الحياة الجنسية للذكور.

المشروبات الغازية

وفقًا لبحث من مستشفى جامعة كوبنهاغن. فإن الرجال الذين يشربون أكثر من لتر من الصودا يوميًا يقل لديهم إنتاج الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بمن يشربون الماء كمشروب أساسي في اليوم.

القهوة

تعتبر القهوة من أكثر أنواع المشروبات، التي تؤثر على الحياة الجنسية للذكور. في هذا الصدد، يشير مجلس البحوث الطبية إلى أن الإفراط في تناول القهوة أو شرب أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم يساعد على تقليل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. هذا لأنه يحتوي على مستويات عالية من مركبات الفيتويستروغنز.

الكحول

يسبب شرب الكحول أو الادمان عليها، تشوهات في الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى أنه يسبب تغيرات اجتماعية وعقلية وعاطفية تؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية والأداء.

المصدر: (فيدا سانا – ترجمة وتحرير وطن)