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3 مشروبات شائعة تؤثر على الحياة الجنسية للرجال

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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3 مشروبات شائعة تؤثر على الحياة الجنسية للرجال watanserb.com
التمتع بحياة جنسية صحية له فوائد على المستوى الجسدي والعاطفي

وطن – نقلا عن الخبراء، أكدت مجلة “فيدا سانا” الاسبانية، أن المشروبات التي تندرج بانتظام في النظام الغذائي للرجال. يمكن أن تحدث فرقًا في نوعية الحياة الجنسية.

ممارسات جريئة

يعتقد البعض من الناس بحسب ما ترجمته “وطن”. أن الاستمتاع بعلاقة حميمية لطيفة وصحية لا يتطلب سوى ممارسات جديدة وجريئة.

ولكن الحقيقة هي أن عوامل على غرار، نمط الحياة والنظام الغذائي تلعب دورًا أساسيًا في جودة العلاقة بين الزوجين.

في الحقيقة، إن التمتع بحياة جنسية صحية له فوائد على المستوى الجسدي والعاطفي. لأن المتعة التي يتم الحصول عليها تنتج شعورًا بالرفاهية بشكل طبيعي. هذا لأن الجسم يفرز هرمون  الإندورفين، وهو من الهرمونات التي تمنع الألم وتجعلك تشعر بالراحة.

فوائد المتعة الجنسية

بشكل عام، يمكن أن يكون للمتعة الجنسية فوائد صحية مثل:

تحسين النوم

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فيما يلي استعرضت المجلة ثلاث مشروبات تؤثر على الحياة الجنسية للذكور.

المشروبات الغازية

وفقًا لبحث من مستشفى جامعة كوبنهاغن. فإن الرجال الذين يشربون أكثر من لتر من الصودا يوميًا يقل لديهم إنتاج الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بمن يشربون الماء كمشروب أساسي في اليوم.

 القهوة

تعتبر القهوة من أكثر أنواع المشروبات، التي تؤثر على الحياة الجنسية للذكور. في هذا الصدد، يشير مجلس البحوث الطبية إلى أن الإفراط في تناول القهوة أو شرب أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم يساعد على تقليل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. هذا لأنه يحتوي على مستويات عالية من مركبات الفيتويستروغنز.

الكحول 

يسبب شرب الكحول أو الادمان عليها، تشوهات في الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى أنه يسبب تغيرات اجتماعية وعقلية وعاطفية تؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية والأداء.

المصدر: (فيدا سانا – ترجمة وتحرير وطن)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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