رياضة

يوسف بلايلي قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي

تقارير سعودية تكشف عن قرب نادي التعاون من التوقيع مع الجزائري يوسف بلايلي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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انتقال يوسف بلايلي إلىأحد الأندية في الدوري السعودي watanserb.com
انتقال يوسف بلايلي إلىأحد الأندية في الدوري السعودي

وطن – كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرب انتقال يوسف بلايلي نجم المنتخب. الجزائري الحر إلى الدوري السعودي الممتاز خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

انتقال يوسف بلايلي إلى الدوري السعودي 

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن النجم الجزائري الدولي. يوسف بلايلي الملقب ب “الثعلب”، قريب من التوقيع مع نادي التعاون السعودي الذي يلعب في صفوف دوري الدرجة الممتازة السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ ناديه السابق قطر من تعاقده مع الجزائري بلايلي. خلال مشاركة الأخير مع منتخب بلاده في كأس العرب 2021.

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وبينت الصحيفة، بأن نادي التعاون السعودي بات قريب من حسم صفقة انتقال. يوسف بلايلي إلى صفوف تشكيلته خلال موسم الميركاتو الشتوي، بعد تقديم عرض له لمدة موسم ونصف.

انتقال يوسف بلايلي إلى أوروبا

وسبق وأن تداولت العديد من التقارير الصحفية، بأن النجم الجزائري يوسف بلايلي. يرغب في الاحتراف في قارة أوروبا، من بوابة نادي أولمبيك مارسيليا الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة الفرنسي، لكن تقارير أخرى قد أكدت بأن الأخير لا يرغب في ضم اللاعب في الوقت الحالي.

وكان نادي قطر القطري قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، فسخ تعاقده مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي. مع اللاعب يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي، كما وجاء فسخ التعاقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي”.

كما وخاض الجزائري يوسف بلايلي مع نادي قطر منذ قدومه إلى الفريق في صيف عام 2022 قادماً .من صفوف الأهلي السعودي، في 22 مباراة استطاع من خلالها من تسجيل 15 هدفاً قبل فسخ تعاقده بالتراضي.

يوسف بلايلي ومنتخب الجزائر

وساهم يوسف بلايلي البالغ من العمر 29 عاماً في تتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” بكأس العرب 2021، في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها، إلا أنه فشل برفقة زملائه في الدفاع عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، وتوديع البطولة مبكراً من دور المجموعات في خيبة آمل كبيرة لعشاقه ومحبيه.

ويحتل فريق التعاون السعودي في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن فريق اتحاد جدة السعودي المتربع على عرش الصدارة برصيد 41 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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