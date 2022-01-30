يوسف بلايلي قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي

وطن – كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرب انتقال يوسف بلايلي نجم المنتخب. الجزائري الحر إلى الدوري السعودي الممتاز خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

انتقال يوسف بلايلي إلى الدوري السعودي

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن النجم الجزائري الدولي. يوسف بلايلي الملقب ب “الثعلب”، قريب من التوقيع مع نادي التعاون السعودي الذي يلعب في صفوف دوري الدرجة الممتازة السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ ناديه السابق قطر من تعاقده مع الجزائري بلايلي. خلال مشاركة الأخير مع منتخب بلاده في كأس العرب 2021.

تقارير صحفية : #التعاون السعودي يقترب من التعاقد مع الجناح الجزائري الدولي #يوسف_بلايلي، في صفقة انتقال حر ..مقابل 3 ملايين دولار لمدة عام ونصف 🔄 المصدر : موقع كووورة ⚽️ pic.twitter.com/t4MKB3bJcz — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) January 29, 2022

وبينت الصحيفة، بأن نادي التعاون السعودي بات قريب من حسم صفقة انتقال. يوسف بلايلي إلى صفوف تشكيلته خلال موسم الميركاتو الشتوي، بعد تقديم عرض له لمدة موسم ونصف.

انتقال يوسف بلايلي إلى أوروبا

وسبق وأن تداولت العديد من التقارير الصحفية، بأن النجم الجزائري يوسف بلايلي. يرغب في الاحتراف في قارة أوروبا، من بوابة نادي أولمبيك مارسيليا الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة الفرنسي، لكن تقارير أخرى قد أكدت بأن الأخير لا يرغب في ضم اللاعب في الوقت الحالي.

وكان نادي قطر القطري قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، فسخ تعاقده مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي. مع اللاعب يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي، كما وجاء فسخ التعاقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي”.

صاحب الأهداف الخيالية. 🔥 يوسف بلايلي قد يعود لدورينا من جديد عبر بوابة التعاون. 🚀 🎯pic.twitter.com/PnFiRmOo0l — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 30, 2022

كما وخاض الجزائري يوسف بلايلي مع نادي قطر منذ قدومه إلى الفريق في صيف عام 2022 قادماً .من صفوف الأهلي السعودي، في 22 مباراة استطاع من خلالها من تسجيل 15 هدفاً قبل فسخ تعاقده بالتراضي.

يوسف بلايلي ومنتخب الجزائر

وساهم يوسف بلايلي البالغ من العمر 29 عاماً في تتويج منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” بكأس العرب 2021، في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها، إلا أنه فشل برفقة زملائه في الدفاع عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، وتوديع البطولة مبكراً من دور المجموعات في خيبة آمل كبيرة لعشاقه ومحبيه.

الرياضية 📰 التعاون يقدم عرضًا رسميًا لضم يوسف بلايلي 👏 سكري القصيم يرغب في التعاقد مع الجزائري لمدة موسم ونصف ✍️ الصفقة في طريقها إلى الحسم بشكل رسمي 🤝 pic.twitter.com/lmGzVPrGvF — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 29, 2022

ويحتل فريق التعاون السعودي في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن فريق اتحاد جدة السعودي المتربع على عرش الصدارة برصيد 41 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)