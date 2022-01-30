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هل تعرّض الرئيس الإسرائيلي لخطر بعد قصف الحوثي أبوظبي!؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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مكتب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ يقول إنّ الأخير ليس في خطر بعد قصف الحوثي أبوظبي watanserb.com
الرئيس الإسرائيلي يتواجد في الإمارات تزامناً وقصف أبوظبي

وطن – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ إنّ الأخير ليس في خطر، بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه دولة الإمارات.

وقال مكتب هرتسوغ  إن الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها.

وفي وقتٍ سابق يوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

والتقى “هرتسوغ”، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فإنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت: “نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن”.

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بينما تحدث شهود -وفق معلومات أولية- عن عن تصاعد نيران ودخان من مطار أبوظبي نتيجة الاستهداف.

كما تحدثث مصادر صحفية عن توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي نتيجة الهجوم الحوثي الجديد .

لكنّ هيئة الطيران الإماراتية قالت إنه ليس هناك تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته جماعة الحوثي على الإمارات.

الحوثي يتحدث عن عملية واسعة في العمق الإماراتي

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، عن “بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي”.

يشار الى أن الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس حذّر قبل أيام من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي. هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض. في وقت حساس بشكل خاص”.

وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة. في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

ويعتبر هذا الهجوم على أبوظبي الثالث هذا الشّهر، حيث شن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات، مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

(المصدر: وطن – متابعات) 

 

 

 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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