هل تعرّض الرئيس الإسرائيلي لخطر بعد قصف الحوثي أبوظبي!؟

وطن – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ إنّ الأخير ليس في خطر، بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه دولة الإمارات.

وقال مكتب هرتسوغ إن الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها.

وفي وقتٍ سابق يوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

والتقى “هرتسوغ”، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فإنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت: “نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن”.

#عاجل_وام |

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان ،و نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن pic.twitter.com/4MyIRJsmWk — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

بينما تحدث شهود -وفق معلومات أولية- عن عن تصاعد نيران ودخان من مطار أبوظبي نتيجة الاستهداف.

كما تحدثث مصادر صحفية عن توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي نتيجة الهجوم الحوثي الجديد .

لكنّ هيئة الطيران الإماراتية قالت إنه ليس هناك تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته جماعة الحوثي على الإمارات.

#عاجل_وام |

الهيئة العامة للطيران المدني: الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي و لا يوجد تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته #ميليشيا_الحوثي_الإرهابية على الدولة. pic.twitter.com/VaXpKHn8KT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

الحوثي يتحدث عن عملية واسعة في العمق الإماراتي

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، عن “بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي”.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 30, 2022

يشار الى أن الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس حذّر قبل أيام من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي. هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض. في وقت حساس بشكل خاص”.

وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة. في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

יממה אחרי מתקפת הטילים על אבו דאבי שסוכלה, דובר המורדים החות'ים בתימן, יחיא סריע, מאיים על יריד אקספו בדובאי: "אקספו, איתנו אתם עלולים להפסיד… ממליצים לשנות את הכיוון". — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

ويعتبر هذا الهجوم على أبوظبي الثالث هذا الشّهر، حيث شن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات، مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

(المصدر: وطن – متابعات)