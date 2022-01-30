نجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود في قبضة الشرطة .. صديقته فضحته بصور صادمة

وطن – اتُهم نجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود بمهاجمة صديقته هارييت روبسون بعدما نشرت الأخيرة عدداً من الصور الصادمة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، أنه تم القبض على ماسون غرينوود للاشتباه في اغتصابه صديقته روبنسون والاعتداء عليها.

وزعمت هارييت روبسون، صديقة غرينوود البالغة من العمر 20 عامًا، أن المهاجم تركها بوجه ملطخ بالدماء. وكدمات في جميع أنحاء جسدها.

في سلسلة من المنشورات المروعة على حسابها العام على “انستغرام”، الذي يضم أكثر من 200000 متابع، شاركت روبسون سلسلة من الصور ومقطع فيديو ومقاطع صوتية تدعي أنها تظهر إصابات أصيبت بها منه.

وأظهر مقطع الفيديو الأول روبسون بما بدا أنه دم يندفع من أنفها ووجهها. مع توضيح تقول فيه: “لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي حقًا”.

ثم نشرت روبسون عددًا من الصور تبين كدمات في جميع أنحاء جسدها.

مانشستر يونايتد يرد

ورد مانشستر يونايتد ببيان جاء فيه: نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النادي: “لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع.”

وقالت شرطة مانشستر الكبرى اليوم: “شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. والتحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكاملة”.

وانفصل غرينوود وحبيبته روبسون لفترة وجيزة في عام 2020 بعد طرد المهاجم من معسكر جاريث ساوثجيت في إنجلترا لإعادته عارضات أيسلندا إلى فندقه في الخدمة الدولية.

وانفصلا لعدة أشهر قبل لم شملهما وتوثيقهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

غرينوود وهارييت كلاهما من ويسبي، بالقرب من برادفورد. ويعرف كل منهما الآخر منذ أيام دراستهما في مانشستر الكبرى.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أصغر لاعب لمانشستر يونايتد على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة ، حيث ظهر لأول مرة ضد باريس سان جيرمان بعمر 17 عامًا و 156 يومًا.

(المصدر: ديلي ستار)