موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس والقنوات الناقلة في كأس فرنسا

وطن- يستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية ومثيرة على ميدانه أمام منافسه. الضيف نيس، ضمن منافسات دور الثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “بارك دي برينس”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في كأس فرنسا

وستنطلق الأمسية الكروية بين المستضيف باريس سان جيرمان. ونيس في دور الثمن النهائي في بطولة كأس فرنسا، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر عند الساعة الحادية عشر والربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة باريس سان جيرمان ونيس في بطولة كأس فرنسا، عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، القطرية الرياضية الناقلة لمنافسات بطولة كأس فرنسا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة .”beIN Sports HD 1″ الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، المعلق الرياضي المغربي جواد بدة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف نيس، حيث سيكون في حراسة المرمى كيلور نافاس.

⌛️ كأس فرنسا 🏆 pic.twitter.com/FvjAjNt7Su — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 28, 2022

كما وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيرخيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبى، أما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، ماركو فيراتى، دانيلو بيريرا، تشافى سيمونز، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق نيس

وسيدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض باريس سان جيرمان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى والتر بينيتيز.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، دانتى بونفيم، جوردان أمافي، جان كلير توديبو، فلافيوس دانيليوس، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من: خيفرين ثورام ولين، هشام بوداوي، ماريو ليمينا، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: كاسبر دولبيرغ، أندي ديلور، جاستن كلويفرت.

(المصدر: وطن + تويتر)