منتخب مصر يقضي على أحلام المغاربة في الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا (شاهد)

وطن – تأهل منتخب مصر إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس. أمم أفريقيا 2022، بعد نجاحه في إقصاء منافسه منتخب المغرب بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي في البطولة الأفريقية.

وافتتح منتخب المغرب ” أسود الأطلس” مباراة القمة مبكراً، بهدف في شباك منتخب مصر بالدقيقة ال6. عن طريق سفيان بوفال، من ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يسار حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل.

وأدرك منتخب مصر” الفراعنة” هدف التعادل في الدقيقة ال53. من توقيع النجم المصري المهاري محمد صلاح جاءت من ضربة ركنية ثابتة، نفذها زميله عمر مرموش لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرمى منتخب المغرب.

كما وجاء هدف التأهل لصالح منتخب مصر .”الفراعنة”، في الدقيقة ال100 بواسطة النجم البديل محمود تريزيجيه في هجمة مرتدة سريعة سددها ببراعة بعد تمريرة ساحرة من داخل منطقة الجزاء من زميله محمد صلاح مسجل الهدف الأول في المباراة.

وشهدت المباراة المشاحنة والاحتكاك مع مجريات الشوط الثاني من مباراة قمة الديربي العربي في البطولة الأفريقية بين منتخب المغرب ومصر، إلى جانب تلقي العديد من نجوم كلا المنتخبين البطاقات الصفراء في المباراة المثيرة والقوية.

كما وخرج الحارس المصري الثاني محمد أبو جبل مصاباً في الدقيقة ال96 من الشوط الإضافي الأول ودخول الحارس البديل محمد صبحي.

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مباراة القمة العربية القوية. أمام نظيره منتخب المغرب، حيث كان في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، عمر كمال. عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، لكن في وسط الفريق جاء كلاً من: محمد النني، أيمن أشرف، عمرو السولية.

كما واعتمد المدرب في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ولعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش بتشكيلة أساسية في المباراة أمام منتخب مصر، فقد تواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

