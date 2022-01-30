مصر.. شاب يستدرج فنانة شهيرة عبر رسائل جنسية!

وطن – تعرضت فنانة شهيرة في مصر، إلى محاولة ابتزاز وتشهير بها، بعدما قام شاب باستدراجها عبر رسائل جنسية.

تشهير وطعن بالشرف

وبحسب صحيفة “القاهرة 24”، فقد اتهمت الفنانة أ. م، الشاب م . ح، بالتشهير بها والطعن في شرفها وإرسال رسائل إباحية لها عبر رسائل شات على موقع فيس بوك.

وحررت الفنانة محاضر ضد المتهم وقضت المحكمة الاقتصادية بسجنه سنة مع النفاذ وتغريمه ماليا.

وبحسب أوراق القضية، فقد ابتز وشهر وطعن المتهم في شرف الفنانة. وحاول إجراء محادثة جنسية معها عبر رسائل شات.

ولم يستجب الشاب المتهم لتهديدات الفنانة بمقاضاته وتحرير محاضر ضده. ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضده بالمحكمة الاقتصادية.

فضيحة دانا جبر

وأعادت القضية إلى الأذهان، فضيحة الفنانة السورية دانا جبر وأزمة تسريب صور فاضحة وخادشة للحياء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل نحو عام.

ولجأت دانا جبر بعد تسريب الصور إلى الجهات القضائية المختصة ضد من اخترق هاتفها وقام بتسريب الصور.

وذكرت صُحف فنية أن الشكوى التي تقدمت بها دانا جبر تم تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا. وأصبحت لدى الجهاز الأمني خيوطاً حول المتورطين في القضية.

صور عادية جداً!

وأشارت المعلومات في حينها إلى أن الصور التي تم تسريبها لدانا جبر كانت عادية جداً، لكن البعض قام بفبركتها وتركيبها على أفلام خادشة للحياء. مع إخفاء هوية الممثلات الإباحيات الحقيقية.

ونقل موقع “في الفن” عن مصدر مُطلع بالأمر، أن صفحات ومواقع على شبكة الانترنت فرضت رسوماً وشروطاً للحصول على الصور. بعد إيهام المتابعين أن ثمة فضائح فيها. وأن ما يحدث مؤامرة دبرها بعض الأشخاص للنيل من ممثلات سوريا، وليس من دانا جبر وحدها، وأن الممثلة السورية هيا مرعشلي من بين الأهداف.

دانا جبر ترد

وخرجت دانا جبر عن صمتها لأول مرة في وقت سابق، وردت على انتشار صورها الفاضحة قائلة: “ليس مهماً ماهو الذي تم سرقته من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق”.

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: “أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم”.

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

المصدر: (القاهرة 24)