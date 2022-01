“مجلة منافقة” .. فوغ الفرنسية تتعرّض لهجوم عنيف بسبب “حجاب جوليا فوكس”!

وطن – انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجلة “فوغ فرانس” الفرنسية، لما وصفوه بنفاقها بعد أن نشرت المجلة صورة لعارضة الأزياء جوليا فوكس ترتدي الحجاب وأشادت بمظهرها، رغم القيود الفرنسية المفروضة على الحجاب.

ونشر حساب المجلة على انستغرام صور للممثلة جوليا فوكس الحبيبة الجديدة لمغني الراب كاني ويست بعد انفصال النجمة كيم كارداشيان عنه، حيث ظهرت “فوكس” وهي ترتدي وشاحًا أسود مربوطًا حول رأسها، مع عبارة: “نعم للحجاب”.

واتهم منتقدون المجلة بـ “النفاق الخالص”، في ظل الحملة المكثفة التي شنها العديد من السياسيين الفرنسيين ضد ارتداء الحجاب، قائلين إنها تجسد المعايير المزدوجة التي تواجهها المسلمات اللاتي يواجهن “اعتداء يومي وضغط متكرر” لارتدائهن الحجاب نفسه.

Banning hijabs in France but it’s ok for Vogue France to call this get up by #KanyeWest #HauteCouture? Same with #KimKardashian – ‘high end fashion’ for the #MetGala?

Hypocrisy at its finest. It’s just not ok to police Women’s bodies in what they can/cannot wear. #LetUsPlay https://t.co/ft8Mu0KzW2 pic.twitter.com/I7All5xCsr

— Shasta 💛 (@ShastaHAli) January 30, 2022