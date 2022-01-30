“مجلة منافقة” .. فوغ الفرنسية تتعرّض لهجوم عنيف بسبب “حجاب جوليا فوكس”!

وطن – انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجلة “فوغ فرانس” الفرنسية، لما وصفوه بنفاقها بعد أن نشرت المجلة صورة لعارضة الأزياء جوليا فوكس ترتدي الحجاب وأشادت بمظهرها، رغم القيود الفرنسية المفروضة على الحجاب.

ونشر حساب المجلة على انستغرام صور للممثلة جوليا فوكس الحبيبة الجديدة لمغني الراب كاني ويست بعد انفصال النجمة كيم كارداشيان عنه، حيث ظهرت “فوكس” وهي ترتدي وشاحًا أسود مربوطًا حول رأسها، مع عبارة: “نعم للحجاب”.

واتهم منتقدون المجلة بـ “النفاق الخالص”، في ظل الحملة المكثفة التي شنها العديد من السياسيين الفرنسيين ضد ارتداء الحجاب، قائلين إنها تجسد المعايير المزدوجة التي تواجهها المسلمات اللاتي يواجهن “اعتداء يومي وضغط متكرر” لارتدائهن الحجاب نفسه.

The headscarf is fine as long as a Muslim isn't wearing it right @VogueFrance?

Is it a coincidence this was posted when French senators voted to ban the hijab.#Macron2022 pic.twitter.com/83vRNIt5fj — smile2jannah (@smile2jannah) January 29, 2022

WOW.

So a white woman wearing a headscarf for fashion gets "Yes to the headscarf"

But a Muslim woman wearing a headscarf for her beliefs gets discrimination and a ban

Great job France, leading the way in Islamophobia 👏🏽 https://t.co/IGe8ZALXbw — Areej AbuAli (@areej_abuali) January 30, 2022

يأتي هذا المنشور بعد أيام فقط من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على حظر ارتداء الحجاب خلال الأحداث الرياضية، بعد تعديل اقترحه حزب الجمهورية اليميني السياسي، بزعم أن “الحجاب يقوض القيم الفرنسية ويهدد سلامة الرياضيين”.

وصوتت الحكومة الفرنسية ضد التعديل الذي لم يتم اعتماده بعد.

كما يحظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية. وكذلك في المسابقات التي ينظمها.

يُمنع بالفعل ارتداء الرموز الدينية العلنية – بما في ذلك الحجاب – في بعض المباني الحكومية. بما في ذلك المدارس التي تديرها الدولة.

ويأتي الجدل في أعقاب “قانون الانفصالية” المثير للجدل العام الماضي. والذي يحظر فعليًا على الفتيات تحت سن 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأثار مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “تعزيز مبادئ الجمهورية”، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولجأ العديد من المستخدمين إلى تويتر وانستغرام لانتقاد “أسلوب الصم المحبط” لمجلة “فوغ فرانس”، حول الواقع الذي تواجهه النساء المسلمات في فرنسا.

في حين أن مجلة فوغ الفرنسية لم تصدر بعد بيانًا بشأن الجدل الذي تسببت به .

(المصدر: ميدل ايست اي)