الهدهد

“مجلة منافقة” .. فوغ الفرنسية تتعرّض لهجوم عنيف بسبب “حجاب جوليا فوكس”!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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فوغ الفرنسية تتعرّض لهجوم عنيف بسبب "حجاب جوليا فوكس"! watanserb.com
جوليا فوكس بالحجاب - صورة نشرتها مجلة فوغ فرانس / انسنغرام

وطن – انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجلة “فوغ فرانس” الفرنسية، لما وصفوه بنفاقها بعد أن نشرت المجلة صورة لعارضة الأزياء جوليا فوكس ترتدي الحجاب وأشادت بمظهرها، رغم القيود الفرنسية المفروضة على الحجاب.

ونشر حساب المجلة على انستغرام صور للممثلة جوليا فوكس الحبيبة الجديدة لمغني الراب كاني ويست بعد انفصال النجمة كيم كارداشيان عنه، حيث ظهرت “فوكس” وهي ترتدي وشاحًا أسود مربوطًا حول رأسها، مع عبارة: “نعم للحجاب”.

واتهم منتقدون المجلة بـ “النفاق الخالص”، في ظل الحملة المكثفة التي شنها العديد من السياسيين الفرنسيين ضد ارتداء الحجاب، قائلين إنها تجسد المعايير المزدوجة التي تواجهها المسلمات اللاتي يواجهن “اعتداء يومي وضغط متكرر” لارتدائهن الحجاب نفسه.

يأتي هذا المنشور بعد أيام فقط من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على حظر ارتداء الحجاب خلال الأحداث الرياضية، بعد تعديل اقترحه حزب الجمهورية اليميني السياسي، بزعم أن “الحجاب يقوض القيم الفرنسية ويهدد سلامة الرياضيين”.

وصوتت الحكومة الفرنسية ضد التعديل الذي لم يتم اعتماده بعد.

كما يحظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية. وكذلك في المسابقات التي ينظمها.

يُمنع بالفعل ارتداء الرموز الدينية العلنية – بما في ذلك الحجاب – في بعض المباني الحكومية. بما في ذلك المدارس التي تديرها الدولة.

ويأتي الجدل في أعقاب “قانون الانفصالية” المثير للجدل العام الماضي. والذي يحظر فعليًا على الفتيات تحت سن 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأثار مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “تعزيز مبادئ الجمهورية”، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولجأ العديد من المستخدمين إلى تويتر وانستغرام لانتقاد “أسلوب الصم المحبط” لمجلة “فوغ فرانس”، حول الواقع الذي تواجهه النساء المسلمات في فرنسا.

في حين أن مجلة فوغ الفرنسية لم تصدر بعد بيانًا بشأن الجدل الذي تسببت به .

(المصدر: ميدل ايست اي

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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