تفوق سرعته سرعة الصوت .. ماذا وراء صاروخ تسيركون الروسي!؟

وطن – خضع صاروخ تسيركون Tsirkon الروسي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت إلى جولة أخرى من الاختبارات مما جعل السلاح يقترب خطوة من الاستعداد القتالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن قواتها البحرية أجرت تجربة إطلاق تجريبية لإطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon من البحر الأبيض على هدف سطحي افتراضي على ساحل بحر بارنتس.

وفقًا لبيانات المراقبة الحية، نجح صاروخ تسيركون Tsirkon في إصابة هدف مباشر على مدى يزيد عن 350 كم.

أثناء الاختبار، تم تأكيد الخصائص التكتيكية والفنية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن سرعة الطيران بلغت قرابة 7 ماخ.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو قصيرًا من التمرين على قناتها على اليوتيوب.

وأظهرت اللقطات أن الفرقاطة الأدميرال جورشكوف الأدميرال فلوتا سوفيتسكوجو سويوزا جورشكوف. التي تم تحديدها بوضوح برقمها العلمى 454، تتحرك إلى موقع إطلاق النار.

أظهر الفيديو بعد ذلك إطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon وتحليق في مسار تصاعدي من عدة زوايا مختلفة.

تم إطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon، المعروف أيضًا باسم “Zircon”، أربع مرات أخرى على الأقل من الأدميرال جورشكوف منذ يناير 2020. حيث أصاب أهدافًا برية وبحرية على مسافات تتراوح بين 350-500 كيلومتر.

Tsirkon هو صاروخ مجنح ومضاد للسفن تفوق سرعته سرعة الصوت.

ويقال إنه قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 9 ماخ وأداء مناورات في منتصف الرحلة.

لا يزال المدى التشغيلي لـ Tsirkon غير واضح. حيث تتراوح التقديرات بين 1000 و 2000 كيلومتر اعتمادًا على ظروف الاشتباك.

يصل إلى 1500 كيلومتر تقريبًا للأهداف الأرضية

أخبر أحد المطلعين في مجال الدفاع مؤخرًا وكالة إيتار تاس الروسية أن صاروخ Tsirkon يتباهى بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر تقريبًا للأهداف الأرضية. و”أقل قليلاً” من ضرب الأهداف البحرية.

يبدو أن صاروخ Tsirkon لديه القدرة على تعريض مجموعات حاملة الطائرات البحرية الأمريكية للخطر. وإعاقة هذه التشكيلات بشكل كبير من العمل بفعالية.

قال أحد المطلعين في صناعة الدفاع لـ TASS State News: “إن الإطلاق الأول من فرقاطة الأدميرال جورشكوف في إطار التجارب الحكومية مخطط له في الجزء الأول من شهر أغسطس”.

وأضاف المصدر أن “الجزء الثاني من أغسطس سيشهد تجارب طيران لزركون من غواصة سيفيرودفينسك النووية”.

تعتبر اختبارات الذخيرة الحية من الغواصات هي الخطوة الرئيسية التالية على طريق Tsirkon للاستعداد القتالي.

من المتوقع أن يحتل الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت مكانة بارزة في القدرات الروسية الجديدة من غواصات صواريخ كروز التي تعمل بالطاقة النووية.

ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر بأن الفرقاطة الأدميرال جورشكوف الأدميرال جولوفكو ستصبح أول سفينة خدمة نشطة تتلقى ترقية Tsirkon.

تشمل التجهيزات الأخرى المحتملة لـ Tsirkon طرادات المعارك من فئة كيروف الأدميرال ناخيموف وبيتر فيليكي.

وتبحث وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن طرادات مختارة من فئة Gremyashchiy وفئة Karakurt.

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشير سابقًا إلى أن هناك متغيرًا من طراز Tsirkon الأرضي قيد الإعداد. لكن وضع جهود التطوير هذه لا يزال غير مؤكد.

أخبر عاملون في صناعة الدفاع وسائل الإعلام الحكومية الروسية في وقت سابق من هذا العام أنه من المتوقع أن يدخل Tsirkon الخدمة في “النصف الأول من عام 2022”. في انتظار نجاح تجارب الغواصات القادمة.

(المصدر: ناشيونال إنترست)