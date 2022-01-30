لن تتخيل ماذا فعلت حورية فرغلي حتى لا ترى وجهها لمدة عامين! (فيديو)

وطن- كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن التأثير النفسي الذي تركته فترة علاجها الطويلة، وما اضطرت لفعله حتى لا ترى نفسها.

17 عملية

وقالت حورية فرغلي خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلمة أخيرةالذي تفدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة “ON”.إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام.

ووصفت حورية السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها. متابعة: “وقفت على رجلي من تاني. وربنا وقف جنبي ومنحني دفعة أنني لم أنته بعد وأنا لن أسمح بأن أنتهي”.

وأشارت حورية إلى أنها لم تعد تهتم بالتنمر عليها، معقبة: “اللي اتغير أن حتى لو مش شايفني حلوة ولسه بيتنمروا عليا زي ماكنوا بيعملوا، مبقتش بزعل زي زمان”.

فويل على المرايات

وكشفت حورية ما فعلته في المنزل قائلة: “في الكم سنة اللي فاتوا كنت حاطة فويل على المرايات كلها وما بطلعش بره الاوضة وبقيت سنتين ما بصتش لنفسي في المراية خالص وكان عندي اكتئاب”.

وتابعت: “كل الناس ابتعدت عني كل الهيلة التي كانت حوالين حورية وهي في عزها كلها اختفت”.

وأكدت حورية أن أكثر ما أصابها بالصدمة هو اختفاء من حولها في فترة علاجها.

لا أشعر بالندم

وأَضافت: “كل الهليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي. سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم إختفوا لما وقعت”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لا أشعر بالندم على أي عمل قدمته سواء طلق صناعي أو فيديو كول أو القشاش أو أفلامي مع محمد رمضان وساحرة الجنوب”.

“افتكرناها مايكل جاكسون”

وفي سياق آخر، أثارت حورية فرغلي جدلاً قبل أسابيع أثناء تكريمها من فضائية صدى البلد المصرية.

ونشرت الصحيفة صوراً أثناء تكريم حورية فرغلي، ظهرت الفنانة خلالها بتيشرت وبنطال أسود، وجاكيت من الفرو بنفس اللون.

واعتمدت حورية مكياجاً باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ولم يكترث المتابعون بالتكريم بقدر ما علقوا على شكلها الذي رأوه غريباً بعد عمليات تجميل أنفها.

“وحشتوني”

ومؤخراً تعرضت الفنانة المصرية، لموجة انتقادات واسعة بسبب صورتها الجريئة التي ظهرت بها.

وظهرت حورية فرغلي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي تيشرت أبيض بدون أكمام، لا يغطي معظم الجزء الأعلى من صدرها.

ووضعت حورية تورباناً ملوناً على رأسها، غطى كل شعرها، واستكملت إطلالتها بمجوهرات ضخمة.

كما أن وضعية الصورة زادت من الجدل، حيث وضعت أصبعها على شفتيها، ما اعتبره البعض حركة غير لائقة.

وعقبت حورية: “وحشتوني أوي”.

المصدر: (وطن – متابعات)