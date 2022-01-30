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لن تتخيل ماذا فعلت حورية فرغلي حتى لا ترى وجهها لمدة عامين! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
لن تتخيل ماذا فعلت حورية فرغلي حتى لا ترى وجهها لمدة عامين! (فيديو) watanserb.com
وصفت حورية السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها

وطن- كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن التأثير النفسي الذي تركته فترة علاجها الطويلة، وما اضطرت لفعله حتى لا ترى نفسها.

17 عملية

وقالت حورية فرغلي خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلمة أخيرةالذي تفدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة “ON”.إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام.

ووصفت حورية السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها. متابعة: “وقفت على رجلي من تاني. وربنا وقف جنبي ومنحني دفعة أنني لم أنته بعد وأنا لن أسمح بأن أنتهي”.

وأشارت حورية إلى أنها لم تعد تهتم بالتنمر عليها، معقبة: “اللي اتغير أن حتى لو مش شايفني حلوة ولسه بيتنمروا عليا زي ماكنوا بيعملوا، مبقتش بزعل زي زمان”.

فويل على المرايات

وكشفت حورية ما فعلته في المنزل قائلة: “في الكم سنة اللي فاتوا كنت حاطة فويل على المرايات كلها وما بطلعش بره الاوضة وبقيت سنتين ما بصتش لنفسي في المراية خالص وكان عندي اكتئاب”.

وتابعت: “كل الناس ابتعدت عني كل الهيلة التي كانت حوالين حورية وهي في عزها كلها اختفت”.

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وأكدت حورية أن أكثر ما أصابها بالصدمة هو اختفاء من حولها في فترة علاجها.

لا أشعر بالندم

وأَضافت: “كل الهليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي. سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم إختفوا لما وقعت”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لا أشعر بالندم على أي عمل قدمته سواء طلق صناعي أو فيديو كول أو القشاش أو أفلامي مع محمد رمضان وساحرة الجنوب”.

“افتكرناها مايكل جاكسون”

وفي سياق آخر، أثارت حورية فرغلي جدلاً قبل أسابيع أثناء تكريمها من فضائية صدى البلد المصرية.

ونشرت الصحيفة صوراً أثناء تكريم حورية فرغلي، ظهرت الفنانة خلالها بتيشرت وبنطال أسود، وجاكيت من الفرو بنفس اللون.

واعتمدت حورية مكياجاً باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ولم يكترث المتابعون بالتكريم بقدر ما علقوا على شكلها الذي رأوه غريباً بعد عمليات تجميل أنفها.

“وحشتوني”

ومؤخراً تعرضت الفنانة المصرية، لموجة انتقادات واسعة بسبب صورتها الجريئة التي ظهرت بها.

وظهرت حورية فرغلي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي تيشرت أبيض بدون أكمام، لا يغطي معظم الجزء الأعلى من صدرها.

ووضعت حورية تورباناً ملوناً على رأسها، غطى كل شعرها، واستكملت إطلالتها بمجوهرات ضخمة.

كما أن وضعية الصورة زادت من الجدل، حيث وضعت أصبعها على شفتيها، ما اعتبره البعض حركة غير لائقة.

وعقبت حورية: “وحشتوني أوي”.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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