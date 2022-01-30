فيديو مرعب .. أم ترمي ابنتها الرضيعة نحو دب وهذا مصيرها!

وطن – وثّقت كاميرات المراقبة في حديقة حيوانات في أوزبكستان لحظة صادمة حيث ترمي أم ابنتها الرضيعة البالغة من العمر ثلاث سنوات في حظيرة يتواجد بداخلها دب بني.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة الزوار يشاهدون في رعب، الأم التي كانت تحمل طفلتها فوق الدرابزين، وهي تسقطها في عرين الدب.

وقال شهود عيان إن الدب – الذي يدعى زوزو – اقترب وشمم الفتاة الصغيرة بعد أن سقطت في خندق داخل القفص في طشقند بأوزبكستان.

لكن حراس الحديقة تمكنوا من جذب الدب إلى جزء داخلي من القفص؛ حتى يتمكن الموظفون من إنقاذ الطفل.

بعد لحظات فقط، دخل ستة من موظفي حديقة الحيوان الجزء الخارجي من القفص، وحمل أحدهم الفتاة بين ذراعيه بعيدًا.

الأم، التي يبدو أنها بقيت تراقب، تم اعتقالها في وقت لاحق وتواجه قضية جنائية بتهمة الشروع في القتل.

وحسب تقارير في طشقند تواجه الام 15 عاما في السجن في حالة إدانتها.

وتعالج الفتاة في المستشفى من إصابة في الرأس وجروح من السقوط.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان: “ألقت شابة فتاة صغيرة في حظيرة دب بني أمام كل الزوار. كان الدافع وراء ذلك غير واضح على الإطلاق”.

واضافت: “كان كل من الزوار وموظفي حديقة الحيوان يحاولون منعها لكنهم فشلوا”.

“زوزو”، ذكر من الدب القوقازي البني، كان يراقب المرأة التي أسقطت الفتاة الصغيرة، وسار نحوها، وشمها ثمّ عاد.”

وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ وجروح في الرأس وكدمات من جراء سقوطها “لكن لم يكن هناك أثر واحد للجروح من أنياب الدب أو مخالبه.”

كما عانت من “صدمة خفيفة”. بينما حالتها طبيعية حاليا ، لكنها لا تزال تحت المراقبة المستمرة.

(المصدر: ديلي ميل)