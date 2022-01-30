فضيحة بن وايت مدافع آرسنال في دبي مع فتاة داخل حمام سباحة!

وطن – كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فضيحة اللاعب بن وايت، مدافع فريق آرسنال والبالغ من العمر 24 عامًا والذي اخذت له صورة هو يقبل فتاة حسناء وذلك خلال حفلة في حمام سباحة في دبي.

فضيحة بن وايت مدافع آرسنال في دبي

يتدرب مدافع أرسنال، بن وايت والذي يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في دبي إلا أنه وجد وقتًا للاسترخاء في منتجع فايف بالم جميرا بدبي.

وفي هذا السياق، قال أحد المتفرجين: “كان بن يمرح مع الفتاة وكان يسليها. وفي لحظة ما اقتربت منه وقبلته.”

متابعا “بن كان لديه ابتسامة كبيرة على وجهه.”

وللتذكير، وقع الصيف الماضي نادي أرسنال صفقة مع بن وايت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني. وكان أول ظهور له مع منتخب إنجلترا في شهر حزيران الماضي في مباراة ضد النمسا.

وقد تم استدعائه لينظم إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس أوروبا 2020 ليأخذ مكان ألكسندر أرنولد الذي تعرض لإصابة في الفخذ.

(المصدر: thesun)