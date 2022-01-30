رياضة

فضيحة بن وايت مدافع آرسنال في دبي مع فتاة داخل حمام سباحة!

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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فضيحة بن وايت مدافع آرسنال في دبي watanserb.com
بن وايت مدافع آرسنال

وطن – كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فضيحة اللاعب بن وايت، مدافع فريق آرسنال والبالغ من العمر 24 عامًا والذي اخذت له صورة هو يقبل فتاة حسناء وذلك خلال حفلة في حمام سباحة في دبي.

فضيحة بن وايت مدافع آرسنال في دبي

يتدرب مدافع أرسنال، بن وايت والذي يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في دبي إلا أنه وجد وقتًا للاسترخاء في منتجع فايف بالم جميرا بدبي.

وفي هذا السياق، قال أحد المتفرجين: “كان بن يمرح مع الفتاة وكان يسليها. وفي لحظة ما اقتربت منه وقبلته.”

متابعا “بن كان لديه ابتسامة كبيرة على وجهه.”

وللتذكير، وقع الصيف الماضي نادي أرسنال صفقة مع بن وايت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني. وكان أول ظهور له مع منتخب إنجلترا في شهر حزيران الماضي في مباراة ضد النمسا.

وقد تم استدعائه لينظم إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس أوروبا 2020 ليأخذ مكان ألكسندر أرنولد الذي تعرض لإصابة في الفخذ.

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(المصدر: thesun)

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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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