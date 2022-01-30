رويترز: بايدن يوقف 130 مليون دولار من المساعدات لمصر عقابا للنظام على هذا الأمر

وطن – قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن تعتزم وقف 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، في عقاب نادر لحليف رئيسي.

بايدن يعاقب عبدالفتاح السيـسي

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” ترجمته (وطن) قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في سبتمبر، إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تتعامل مصر مع ظروف محددة تتعلق بحقوق الإنسان حددتها واشنطن. والتي يقول النشطاء إنها تشمل إطلاق سراح بعض الأفراد الذين يُعتبرون سجناء سياسيين.

وكانت جماعات حقوقية قد دعت الإدارة الأمريكية إلى منع 300 مليون دولار بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي لحكومة عبد الفتاح السيسي المصرية.

وأشرف السيسي، الذي انقلب على حكم الإخوان المسلمين في 2013، على حملة قمع ضد المعارضة تم تشديدها في السنوات الأخيرة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في وزارة الخارجية: “بينما لم يتخذ الوزير القرار النهائي ، إذا لم تكن هناك تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين ، فإن الوزير سيعيد توجيه 130 مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى كما استعرضها في سبتمبر”.

هذا وتمثل حصة المساعدة المحتجزة 10 في المائة من إجمالي 1.3 مليار دولار التي تم تخصيصها لمصر للسنة المالية 2020. حيث تم تخصيص هذا المبلغ لمصر كل عام منذ عام 2017، وفقًا لتقرير بحثي للكونجرس.

لكن إعلان يوم الجمعة من قبل الإدارة الأمريكية يأتي بعد موافقة الإدارة في وقت سابق من هذا الأسبوع على بيع محتمل لرادارات الدفاع الجوي وطائرات C-130 Super Hercules إلى مصر، بقيمة مجمعة تزيد عن 2.5 مليار دولار. مما أثار شكوكًا حول تأثير المبلغ المحجوز.

ترحيب بقرار قطع المساعدات لنظام السيـسي

من جانبهم رحب المدافعون بقرار حجب 130 مليون دولار. لكنهم أعربوا أيضًا عن خيبة أملهم الجزئية.

وفي هذا السياق قالت سارة هوليوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن: “كان هذا هو القرار الصحيح. سجل مصر الفظيع في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يترك مجالًا لتقديم تنازلات من الحكومة الأمريكية”.

وتابعت مستنكرة: “لكننا رأينا أيضًا أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى مصر بقيمة 2.5 مليار دولار والتي تم الإخطار بها هذا الأسبوع”.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن العلاقة مع مصر معقدة حيث أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليف حيوي. ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها “لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة”.

ويضيف المسؤولون أن بيع 2.5 مليار دولار هو صفقة تخدم المصالح الأمريكية على وجه التحديد.

ومن ناحيته قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية: “إنها نوعًا ما رمزية في أنواع الأشياء التي نود أن نرى مصر تشتريها لأن هذه أشياء لها علاقات مباشرة بالمصالح الأمنية الأمريكية على نطاق أوسع”.

السـيسي فشل في تحقيق شروط إدارة بايدن

ورحب السناتور الأمريكي “كريس مورفي” وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن بالقرار ، وقال إن السيسي فشل في تلبية “شروط الإدارة والمتعلقة بحقوق الإنسان”.

وقال مورفي في بيان “إنه يبعث برسالة مهمة في الخارج مفادها أننا سندعم التزامنا بحقوق الإنسان بالعمل وقد ولت الأيام التي يتلقى فيها الطغاة شيكات على بياض من أمريكا”.

هذا ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المعتقلين في مصر، لكن جماعات حقوقية تقدر أن عشرات الآلاف سُجنوا بتهم تتعلق بالأمن. فيما شدد السيسي سيطرته. وتقول جماعات حقوقية إن معظمهم ما زالوا وراء القضبان.

وواجه وزير الدفاع المصري السابق السيسي سنوات من الانتقادات من النشطاء وبعض القادة الأجانب بما في ذلك بايدن. لسحق المعارضة منذ توليه السلطة في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي منتدى للشباب هذا الشهر ، وصف السيسي النقد الموجه لحقوق الإنسان بأنه هجوم على مصر وقال إنه لا يعكس الواقع على الأرض. ويقول إن الحكومة حاولت توفير الرفاه الاقتصادي بعد التغلب على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية ودفع المدافعون عن حقوق الإنسان واشنطن إلى التشديد على السيسي. على الرغم من تحسن العلاقات مع مصر بعد وساطة القاهرة للمساعدة في أبريل الماضي بالوساطة بين إسرائيل وحماس.

(المصدر: رويترز – وطن)