حكم مباراة في كرة القدم يُشهر سلاحه في وجه اللاعبين ويصيب عدداً منهم بجروح (فيديو)

وطن – في مشهد مؤسف وصادم في عالم الرياضة، فقد أشهر حكم مباراة في كرة. القدم للهواء في دولة البرازيل سلاحه الخاص في وجه اللاعبين، والاعتداء عليهم بالضرب دون اللجوء إلى استخدام بطاقات الإنذار، مما أدى ذلك الشجار إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة.

حكم مباراة في كرة القدم وإشهار السلاح

وأفادت صحيفة ” ثيرو” المكسيكية، بأن الشجار اندلع بين حكم المباراة. وعدد من اللاعبين داخل ملعب كرة قدم الصالات في منطقة بلايا دي كاسينو بولاية ريو غراندي جنوب دولة البرازيل.

وبينت الصحيفة، بأن المشاجرة العنيفة اندلعت بين لاعبي الفريق الفائز .” إي سي جوري”، وحكم مباراة كرة القدم للهواء، إثر قيام الأخير بطرد أحد اللاعبين بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه داخل المباراة.

كما وأردفت، ” لقد تفاجأ الجميع داخل الملعب بقيام حكم المباراة .” باسم ماورو سلسو”، بإشهار سلاحه الخاص في وجه اللاعبين، قبل أن يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح بسلاحه على أحد اللاعبين داخل أرضية الملعب، لينتهي الشجار العنيف بإصابة لاعبين بجروح”.

ونشرت العديد من الصحف المحلية البرازيلية ذلك الشجار. بين اللاعبين وحكم المباراة، كما ووصفت بأن حكم المباراة كان الأكثر عنفاً بعد إشهار سلاحه والاعتداء بالضرب المبرح على اللاعبين أدي إلى إصابة اثنين بجروج.

حكم مباراة في كرة القدم والشرطة المحلية

وأوضحت، بأن حكم المباراة في كرة القدم للهواء، يعمل ضابط في الشرطة العسكرية. الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقة وفق ما ذكرته مديرة مركز الشرطة في ولاية ريو غراندي البرازيلية.

كما وأشارت الصحيفة المكسيكية، بأنه تم نقل المصابين إلى أقرب المشافي. في منطقة بلايا دي كاسينو، كما أن أحد المصابين في الشجار العنيف قد فقد الوعي أثناء نقله للمشفى، والأخر تلقى ثلاثة غرز في رأسه، فيما تم فتح تحقيق في تلك الحادثة.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها دولة البرازيل، إقدام حكم مباراة. في رياضة كرة القدم على إشهار سلاحه في وجه اللاعبين أثناء اندلاع المشاجرات، فقد سبق العديد من الحالات. المشابه لهذا الحدث في دولة البرازيل.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)