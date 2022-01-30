جائزة تركي آل الشيخ لعمرو أديب بحفل “joy awards” تثير سخرية واسعة (شاهد)

وطن – شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية واسعة من الإعلامي المصري عمرو أديب، بسبب الجائزة التي أهداها له رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في حفل “joy awards” بالعاصمة السعودية الرياض.

“خابور”.. جائزة عمرو أديب تثير السخرية

وكان حفل توزيع جوائز “JOY AWARDS” قد أقيم على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، وجائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية. مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

وكان من ضمن الإعلاميين الذين تم تكريمهم هو الإعلامي ومقدم البرامج على “إم بي سي” عمرو أديب. إلا أن شكل الجائزة التي حصل عليها كان لافتا ومثيرا للجدل.

وفي هذا السياق نشر الإعلامي المصري أسامة جاويش، صورة لجائزة عمرو أديب أثناء تسليمها له من قبل تركي آل الشيخ. وعلق عليها ساخرا: “يا جماعة انا لقيت ده! معلش ومن غير مؤاخذة هو تركي آل الشيخ بيسلم عمرو اديب جايزة ايه؟”

وتابع متسائلا: “يعني ايه اللي ماسكه في ايده ده؟ طب عمرو عمل ايه عشان ي ل ب س قصدي يستلم البتاع ده.. والجايزة دي نسميها ايه؟”

فيما دون الناشط مسعد البربري ساخرا: “نفسي أعرف مين المبدع اللي صمم الدرع ده ؟! تحسه رسالة للمستقبل.. رسالة تحذير للي هيلعب معانا بديله.”

نفسي أعرف مين المبدع اللي صمم الدرع ده ؟!

تحسه رسالة للمستقبل.. رسالة تحذير للي هيلعب معانا بديله 😎☺️#الخازوق#تركي_ال_الشيخ#عمرو_اديب #مش_ناسيين_التحرير_يا_ولاد_ال pic.twitter.com/t8n9qePYWh — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) January 29, 2022

وكتب ناشط: “عمرو اديب يحصل علي جائزة اللبوسة الذهبية كافضل مذيع في مهرجان الرياض.”

#عمرو_اديب يحصل علي جائزة اللبوسة الذهبية كافضل مذيع في مهرجان الرياض💊😂 pic.twitter.com/ur0Z9u95kb — بوكــا📚 (@boc3a) January 29, 2022

من جانبه تساءل مقدم البرامج وعضو نقابة الصحفيين البريطانية أحمد سمير: “مش عارف هو كده #عمرو_اديب اتكرم وخد جايزة ايه بالظبط؟!”

هذا ولفت ناشط إلى أن إهانة تركي آل الشيخ لعمرو أديب متعمدة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعمد إحراجه فيها.

وكتب: “تركي وناسه بدأها مع #عمرو_اديب بالضرب على القفا وختمها بالخابور.”

تركي وناسه بدأها مع #عمرو_اديب بالضرب على القفا وختمها بالخابور .. إلبس يا عمرو انت يوم ولميسه الخبيثه يوم .. بالشفا pic.twitter.com/MRyU2m302M — عم لاللو التاني (@3amlallo2nd) January 29, 2022

شراء عمرو أديب بأموال السعودية

ويشار إلى أنه سبق تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ابن سلمان المقرب تركي آل الشيخ، في أبريل من العام الماضي مواقع التواصل ومحركات البحث بعد ورود اسمه في مشهدين من مسلسلين في السباق الدرامي برمضان.

وجاء المشهد الأول الذي ظهر فيه تركي آل الشيخ عبر مسلسل “ستديو 21″ الذي يعرض على شاشة قنوات MBC ويقدمه خالد الفراج.

في حين قدم البرنامج وقتها عدداً من الاسكتشات الكوميدية ويستعرض أحداثه داخل الاستديو ومكاتب قناة فضائية في قوالب كوميدية.

بينما قلَّد الفراج عددا من المواقف لـ”آل الشيخ”، والتي كان أولها أثناء توقيعه عقدًا مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وقام حينها بضربه. على كتفه وقال جملته الشهيرة “اللي بعده”، في إشارة اعتبرها البعض مسيئة وأن ابن سلمان يشتري الكل بأمواله.

تركي آل الشيخ يهين عمرو أديب

وفي عام 2018 وتحديدا شهر يونيو وفي واقعة تعكس مدى سيطرة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بأمواله على كثير من الإعلاميين المصريين وإهانته لهم. تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر “آل الشيخ” وهو يتعامل مع الإعلامي المصري عمرو أديب وكأنه “بقرة” اشتراها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر “آل الشيخ” أثناء تعاقد المذيع المصري عمرو أديب مع مجموعة MBC السعودية. مؤكدا بأن العقد جعل “أديب” أغلى مذيع في الشرق الأوسط.

وظهر في المقطع أيضا الإعلامي السعودي بتال القوس مندوبا عن مجموعة MBC، الذي صرح أن المجموعة. تشرفت بالتعاقد مع “أديب” لمدة عامين. مشيرا إلى أنها ستكون مكملة لمسيرته المجيدة.

وبحسب الفيديو، فقد قام “آل الشيخ” بالضرب على ظهر “أديب” بصورة مهينة، ليقول لمن معه “اللي بعده” في إشارة لتوقيع عقودات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع عمرو أديب مع القناة السعودية المملوكة لوليد الإبراهيم وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد سيطرته على نسبة كبيرة منها بعد أحداث “الريتز”. جاء وقتها بعد أيام من مساندته لتركي آل الشيخ، في أزمته مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب.

كلام تركى ال الشيخ عن النادي الاهلى كله صح وانا شاهد على جزء كبير منه الراجل ادى النادي كتير ومخدش غير النكران وعدم التقدير والمساله بسيطه مادم مش عايزينه كده ربنا معاكوا واعتمدوا على نفسكوا — Amr Adib (@Amradib) May 25, 2018

بينما أوضح “أديب” آنذاك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كلام تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي كله صح، وأنا شاهد على جزء كبير منه”.

وتابع: “الرجل إدى النادي الكثير، ومخدش غير النكران، وعدم التقدير، والمسألة بسيطة ما دام مش عايزينه كده ربنا معاكم، واعتمدوا على نفسكم”.

حفل “joy awards” في السعودية

ويشار إلى أن جوائز حفل “joy awards” تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”. في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي. ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.

(المصدر: تويتر – وطن)