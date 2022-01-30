14 حمامًا وخزانة ملابس ضخمة.. تعرف على قصر أوبرا وينفري الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن قصر مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري. الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار (74 مليون جنيه إسترليني).

جيرانها من المشاهير

تعيش أوبرا وينفري في حي مونتيسيتو بكاليفورنيا في قصرها الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار (74 مليون جنيه إسترليني). وهو الحي نفسه الذي يقطن فيه دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل بالإضافة إلى أشهر الشخصيات الكوميدية إيلين ديجينيريس.

تعيش النجمة التلفزيونية الأسطورية، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 68. في هذا القصير الذي تسميه “الأرض الموعودة” مع حبيبها منذ سنوات طويلة ستيدمان جراهام.

كما تبلغ مساحة هذا القصر 70 فدانًا ويحتوي على صالتين سينمائيتين وقبو نبيذ وست غرف نوم و 14 حمامًا. لكن عندما اشترته أوبرا لم يكن موجودًا في السوق في ذلك الوقت.

وقد ابتاعت أوبرا هذه الملكية في عام 2001 مقابل 52 مليون دولار. لكن قيمة الملكية تُقدَّر حالياً بنحو 100 مليون دولار (72 مليون جنيه إسترليني).

وبمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 68، ألقت الصحيفة نظرة داخل قصرها المذهل.

المطبخ

قررت أسطورة التلفزيون إزالة المدفأة وفرن البيتزا لتوفير مساحة في مطبخها لكي تستطيع استضافة أصدقائها.

وهذا المطبخ ذو اللون الكريمي الدافئ يحتوي على خزائن خشبية. ومنضدة في الوسط تدور بها كراسي خشبية متناسقة.

في مقطع فيديو شاركته أوبرا، يمكن رؤية أشكال من طيور معدنية. وقع تثبيتها على جدار واحد فوق خزانة.

غرف السينما

في مقطع فيديو شاركته سابقا، عرضت مقدمة البرامج الحوارية إحدى غرف السينما التي تمتلكها. والتي تتميز بشاشة ضخمة كبيرة مستحوذة على جدار كامل.

كما تحتوي هذه الغرفة على العديد من الأرائك وكراسي بذراعين للاسترخاء. وهي غرفة تقضي فيها أوبرا وقتها لكي تتمكن من مشاهدة جميع برامجها التلفزيونية وأفلامها المفضلة.

كما يحتوي هذا القصر كذلك على العديد من غرف المعيشة. بما في ذلك غرفة بها أريكة كبيرة على شكل حرف “L” بها العديد من الوسائد باللونين الأزرق والرمادي.

غرفة نوم

تمتلك أوبرا وصديقها ستيدمان سريرًا من نوع الخشب مغطى بأربعة أعمدة في غرفة نومهما. كما نجد كذلك ستائر معلقة على الحائط وملاءات من الكتان الأبيض على السرير. كما تتميز هذه الغرفة بجدرانها البيضاء الموجودة على كامل الغرفة.

خزانة الملابس

تشتهر أوبرا بإطلالاتها التليفزيونية التي تجعلها تبدو دائمًا رائعة فيما ترتديه. كما لديها بالتأكيد ملابس كافية للتأكد من أنها تبدو متألقة في كامل الأوقات.

إذ تحتوي خزانة ملابسها الكبيرة على العديد من الرفوف تضم جميع ملابسها المصممة. وعادة ما تشارك النجمة مع متابعيها مقاطع فيديو وهي تحزم حقيبتها للاستعداد لإحدى رحلاتها العديدة حول العالم.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)