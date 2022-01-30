تصرف مدرب السعودية الغريب مع اللاعبين يُثير الجدل عبر السويشال ميديا (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصرف مدرب السعودية الفرنسي “هيرفي رينارد” الذي ظهر فيه منفعلاً من أداء نجوم المنتخب السعودي، داخل غرفة تبديل الملابس في المباراة الأخيرة أمام نظيره منتخب عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تصرف مدرب السعودية والجدل الواسع

وظهر المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” 53 عاماً، وهو ينفعل بغضب شديد في وجه نجوم منتخب السعودية بين الشوطي في المباراة الأخيرة أمام منتخب عمان، قائلاً: ” صحصحوا .. صحصحوا .. أنتم نائمين في الملعب”.

⁧#كواليس_الأخضر⁩ في المهمة السابعة أصبحت جاهزة 💚👍

— مشاهدة ممتعة 📽⬇️ pic.twitter.com/6LZIPu3vJK — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 29, 2022

كما وشن مدرب السعودية “رينارد” الهجوم على نجم المنتخب السعودي فراس البريكان، قائلاً له: ” أفق .. سأمنحك عشرة دقائق فقط من أجل تسجيل هدف، وبعدها سأقوم بإخراجك من الملعب”.

وأثار انفعال المدرب الفرنسي “رينارد”، الجدل الواسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض من هذا التصرف، فيما رصد وطن عدد من التعليقات بهذا الشأن.

المدرب أصلا معفور من قبل ما عنده حلول لا في هجوم ولا دفاع مدرب فقير فنيا منتخب السعودية عنده افضل من ما قدم مع المدرب وهاردلكم وفالكم المركز الثالث — mzayed (@mayad75728271) January 29, 2022

فقد علق محمد القحطاني، ” أقوى خط وسط في آسيا منتخب السعودية .. فقط بس يحتاج لهم مدرب يعرف يوظفهم ويدور اللعب بينهم، ونادي الهلال يملك أسلحة بشرية فتاكة في أرض الملعب .. بس اللي على الدكة ما يجيد التصويب”.

اقوى خط وسط في آسيا مو السعودية فقط بس يحتاج لهم مدرب يعرف يوظفهم ويدور اللعب بينهم ، الهلال يملك اسلحة بشرية فتاكة في ارض الملعب بس اللي على الدكة مايجيد التصويب#الهلال pic.twitter.com/i5nrlX7eVk — محمد القحطاني (أبو عبدالكريم) (@qahtani_m1) January 29, 2022

كما وقال معلق أخر، ” المدرب أصلاً معفور من قبل ما عنده حلول لا في هجوم، ولا دفاع مدرب فقير.. فنياً منتخب السعودية عنده أفضل مما قدم مع المدرب وهارد لكم وفالكم المركز الثالث”.

بينما قال محمد الجزار برأي أخر بشأن هذا التصرف، قائلاً: ” من لديه مدرب بهذا الحماس .. وهذه الروح فمن الطبيعي أن يحتل فريقه صدارة المجموعة .. ويكون مع الكبار بكأس مونديال قطر2022 إن شاء الله”.

من لديه مدرب بهذا الحماس .. وهذه الروح فمن الطبيعي أن يحتل فريقه صدارة المجموعة .. و يكون مع الكبار بكأس العالم #قطر2022 إن شاء الله 🇸🇦⚽️🔥@Herve_Renard_HR #السعودية_في_المونديال | #هيرفي_رينارد 🏆 pic.twitter.com/pbkFoP556n — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) January 29, 2022

تصرف مدرب السعودية والتأثير الإيجابي على اللاعبين

لكن غضب المدرب الفرنسي “رينارد” آتى بثماره، فبعد مرور ثلاثة دقائق فقط على بداية الشوط الثاني من المباراة، نجح النجم السعودي فراس البريكان من إحراز هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك منتخب عمان، في إطار تصفيات الجولة السابعة لقارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

المهمة السابعة تمت ✔️

صدارة بدون خســارة 🦅💪 pic.twitter.com/WAoGKQqle9 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 27, 2022

كما ويستعد منتخب السعودية ” الخضر”، إلى خوض مواجهة قوية مقبلة أمام نظيره اليابان على ميدان ملعب الأخير “سايتاما” في العاصمة طوكيو، ويحتاج منتخب السعودية ثلاثة نقاط من أجل حسم التأهل للمشاركة في نهايات مونديال قطر 2022.

ويتصدر منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)