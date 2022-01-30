رياضة

تصرف مدرب السعودية الغريب مع اللاعبين يُثير الجدل عبر السويشال ميديا (شاهد)

منتخب السعودية والنقاط الثلاثة المهمة من أجل حسم التأهل لمونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصرف مدرب السعودية الفرنسي “هيرفي رينارد” الذي ظهر فيه منفعلاً من أداء نجوم المنتخب السعودي، داخل غرفة تبديل الملابس في المباراة الأخيرة أمام نظيره منتخب عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تصرف مدرب السعودية والجدل الواسع

وظهر المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” 53 عاماً، وهو ينفعل بغضب شديد في وجه نجوم منتخب السعودية بين الشوطي في المباراة الأخيرة أمام منتخب عمان، قائلاً: ” صحصحوا .. صحصحوا .. أنتم نائمين في الملعب”.

كما وشن مدرب السعودية “رينارد” الهجوم على نجم المنتخب السعودي فراس البريكان، قائلاً له: ” أفق .. سأمنحك عشرة دقائق فقط من أجل تسجيل هدف، وبعدها سأقوم بإخراجك من الملعب”.

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وأثار انفعال المدرب الفرنسي “رينارد”، الجدل الواسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض من هذا التصرف، فيما رصد وطن عدد من التعليقات بهذا الشأن.

فقد علق محمد القحطاني، ” أقوى خط وسط في آسيا منتخب السعودية .. فقط بس يحتاج لهم مدرب يعرف يوظفهم ويدور اللعب بينهم، ونادي الهلال يملك أسلحة بشرية فتاكة في أرض الملعب .. بس اللي على الدكة ما يجيد التصويب”.

كما وقال معلق أخر، ” المدرب أصلاً معفور من قبل ما عنده حلول لا في هجوم، ولا دفاع مدرب فقير.. فنياً منتخب السعودية عنده أفضل مما قدم مع المدرب وهارد لكم وفالكم المركز الثالث”.

بينما قال محمد الجزار برأي أخر بشأن هذا التصرف، قائلاً: ” من لديه مدرب بهذا الحماس .. وهذه الروح فمن الطبيعي أن يحتل فريقه صدارة المجموعة .. ويكون مع الكبار بكأس مونديال قطر2022 إن شاء الله”.

تصرف مدرب السعودية والتأثير الإيجابي على اللاعبين

لكن غضب المدرب الفرنسي “رينارد” آتى بثماره، فبعد مرور ثلاثة دقائق فقط على بداية الشوط الثاني من المباراة، نجح النجم السعودي فراس البريكان من إحراز هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك منتخب عمان، في إطار تصفيات الجولة السابعة لقارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

كما ويستعد منتخب السعودية ” الخضر”، إلى خوض مواجهة قوية مقبلة أمام نظيره اليابان على ميدان ملعب الأخير “سايتاما” في العاصمة طوكيو، ويحتاج منتخب السعودية ثلاثة نقاط من أجل حسم التأهل للمشاركة في نهايات مونديال قطر 2022.

ويتصدر منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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