هداف الدوري الإيطالي “فلاهوفيتش” يرتدي قميص رونالدو بعد التوقيع مع يوفنتوس (صور)

وطن – وقع نادي يوفنتوس” السيدة العجوز”، بشكل رسمي مع النجم الصربي. “دوشان فلاهوفيتش” 22 عاماً، هداف الدوري الإيطالي القادم من صفوف فريق فيورنتينا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

دوشان فلاهوفيتش والتعاقد مع يوفنتوس

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، التوقيع بشكل رسمي مع المهاجم الصربي “دوشان فلاهوفيتش” هداف الدوري الإيطالي، في ظل رغبة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار من نادي أتلتيكو مدريد العودة إلى إسبانيا من بوابة نادي برشلونة. وفق تقارير إسبانية، وكذلك غياب النجم المهاري كييزا إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

كما وسيرتدي النجم الصربي “دوشان فلاهوفيتش”.القادم الجديد إلى قلعة السيدة العجوز الإيطالي، قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم 7، بعد رحيل الأخير الصيف الماضي إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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دوشان فلاهوفيتش وإجراء الفحوصات الطبية مع يوفنتوس

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن الصربي “دوشان فلاهوفيتش”، قد وصل إلى المركز الطبي الخاص. بفريق يوفنتوس الإيطالي من أجل التوقيع بشكل رسمي مع السيدة العجوز الإيطالي.

صباح الخير على كل البيانكونيري من مهاجم الفريق الجديد👋#DV7 👕 يمكنكم الآن الحصول على قميص #DV7 الجديد من هنا: https://t.co/WdcsRxwTdL pic.twitter.com/Vkq8uf1dO2 — JuventusFC (@Juventusfcar) January 29, 2022

كما وبينت تلك التقارير، بأن صفقة انتقال المهاجم فلاهوفيتش إلى صفوف تشكيلة فريق يوفنتوس الإيطالي القادم من ناديه السابق فيورنتينا تقدر بنحو 70 مليون يورو، حيث تشكل تلك الصفقة مهمة لفريق السيدة العجوز لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي.

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كما ومن المتوقع أن يتقاضي النجم الصربي “دوشان فلاهوفيتش”. مبلغ 7 ملايين يورو سنوياً، حيث فضل الأخير الانتقال إلى نادي يوفنتوس لمواصلة التألق في منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري بعد تربعه على قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً حتى الآن.

وسط المنافسة الجديدة مع نجم فريق لاتسيو تشيرو إيموبيلي بنفس الرصيد من الأهداف، على حساب نادي أرسنال الذي كان يرغب في التوقيع معه خلال الميركاتو الشتوي.

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ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 11 نقطة عن حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان المتربع على قائمة الصدارة برصيد 53 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)