مصري يُصور زوجته أثناء العلاقة الحميمية لإجبارها على هذا الأمر.. والنهاية مروعة!

وطن – أقدمت ربة منزل في مصر، على القفز من الطابق الثاني بمنزلها في قرية المعتمدية. مركز المحلة بمحافظة الغربية.

وذكرت صحيفة “بوابة الأهرام” المحلية. أن الزوجة قفزت هرباً من زوجها بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

ابتزاز

وتبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات زوجية تطورت لتعدي الزوج عليها بالضرب. مما دفعها للهرب بالقفز من الطابق الثاني وإصابتها بكسور.

وكشفت التحقيقات أن الزوج شرع في ابتزاز زوجته بتصويرها في أوضاع مخلة وفاضحة. أثناء العلاقة الحميمية مستغلاً ثقتها به.

وهدد الزوج بنشر تلك الصور على مواقع التواصل ما لم تقم الزوجة بالتوقيع والتنازل عن حقوقها الشرعية ومنسوباته. وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

صرخة استغاثة

وشهدت مصر حادثة ابتزاز مشابهة قبل أسابيع، حين كشفت شابة مصرية تبلغ من العمر (22 عاماً)، ان زوجها خانها مع سيدة أخرى، فخلعته بعد ذلك، ليعاقبها بنشر صورهما وفضحها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأطلقت الشابة المصرية (هاجر)، وهي من سكان منطقة المرج، صرخة استغاثة من طليقها الذي أقدمت على خلعه بعد أن اكتشفت خيانته لها؛ وذلك بسبب نشره صورها على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بها.

وقالت هاجر، لـموقع (القاهرة 24) إنها تزوجت من زوجها في شهر يوليو لعام 2020. لكنها اكتشفت خيانة زوجها لها بعد شهرين فقط وتحديدًا في شهر سبتمبر.

وتوضح انها بعد اكتشافها لخيانة نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة تسببت في تركها للمنزل.

وذكرت هاجر: “أنا شاهدت الخيانة بعيني، ورأيته مع فتاة وسمعته وهو يتحدث معها تفاصيل مقابلتهم مع بعض”.

وأضافت: “ذهبت الى والدتي، وبعدها بفترة، تحدثث معي الفتاة التي من المفترض على علاقة معها وحصل أكتر من مشكلة”.

وقالت هاجر: “حاولت أرجع لزوجي بعدها حتى لا اتجنب خراب بيتي. حيث وافق هو لنعود إلى بعض، لأنه رفض اعطائي كل حقوقي مثل العفش وغيره من الأمور التي طالبت بها منه.

هاجر .. تعرضت إلى جميع أنواع الإهانة!

كما أوضحت السيدة هاجر، أنها بعد عودتها إلى منزلها مرة أخرى، تعرضت إلى جميع أنواع الإهانة من زوجها، مثل الضرب وسبها بأبشع الشتائم والألفاظ.

كما أن زوجها منع أهلها من زيارتها، وكان يخرج من المنزل يوميًا ولا يترك لها طعامًا أو حتى يعطيها المال الكافي لتلبية احتياجاتها الضرورية. وفق قولها للموقع

وأضافت هاجر: “قال لي: “مش أنتِ مش عاوزه تتنازلي عن حقوقك؟ أنا بقى مش هديكي أي حاجة وهعذبك”.

وقالت إنه اعتدى عليها وأصابها بجروح في رأسها, مشيرةً إلى أن الفتاة التي كانت على علاقة مع طليقها، تحدثت معها هاتفيًا وأخبرتها أنها معها صورًا لها وبالفعل نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير بها وابتزازها، بالإضافة إلى أنها تُهددها.

المصدر: (وطن – متابعات)