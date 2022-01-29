مذيعة “روسيا اليوم” تتعرض لاعتداء مروع في عيادة تجميل بالقاهرة وهذا ما حدث!

وطن – تعرضت الإعلامية المصرية، أمل الحناوي مذيعة “روسيا اليوم” لاعتداء بالضرب داخل عيادة تجميل شهيرة.

ضرب بالأيدي

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24”، حدثت الواقعة على إثر خلاف نشب في عيادة بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة. بسبب أولوية الكشف، واحتجاجاً على السعر.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن الإعلامية أمل الحناوي، تعرضت للاعتداء عليها بالأيدي داخل عيادة تجميل، بمنطقة المعادي. بعد وقوع خطأ طبي تسبب فيه الطاقم الطبي بالعيادة.

هذا وقد تلقى قسم البساتين بلاغاً من أمل الحناوي باحتجازها والتعدي عليها داخل عيادة تجميل بمنطقة الجزائر.

إصابات ونقل إلى المستشفى

وانتقل رجال المباحث على الفور لموقع الحادث. وتبين من خلال التحقيق الأولى تعدى صاحبة عيادة وسيدتين من العاملين معها على الإعلامية، ونتج عنها وقوع إصابات بالمجنى عليها.

وتم نقل مذيعة روسيا اليوم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إخلاء سبيل

كما تم اقتياد الطرف المشكو في حقه إلى النيابة لسماع أقوالهم، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، التي شهدت الواقعة وسماع أقوال المبلغ فيهن لمعرفة حقيقة الواقعة.

وفي وقت لاحق، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحبة عيادة التجميل، لتصالحها مع المجني عليها.

من هي أمل الحناوي؟

يشار إلى أن جمعية الإعلاميين الشبان المصرية، قامت بتكريم الحناوي مؤخراً. حيث أدارت العديد من الحوارات واللقاءات الهامة مع الكثير من الشخصيات العامة البارزة على الساحة السياسية محليا ودوليا.

وأنتجت أمل الحناوي الآلاف من التقارير والتغطيات الشاملة للعديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال مسيرتها المهنية والإعلامية علي شاشة روسيا اليوم.

ودخلت الحناوي مجال الإعلام منذ 15 عاما وحققت نجاحا كبيرا وبارزاً، وقامت بتغطية الأحداث التي جرت بمصر من ثورتين متتاليتين. وهو ما جعل لها قاعدة كبيرة من المحبين والمتابعين في مصر والعالم العربي.

كما قامت الحناوي بتغطية أهم الاحداث في السودان وليبيا.

وعملت الحناوي في وقت سابق كمذيعة بالنيل للأخبار. وقدمت أيضاً العديد من البرامج الثقافية والسياسية والاجتماعية علي شاشة النيل الثقافية.

المصدر: (وطن – متابعات)