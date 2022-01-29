ما حقيقة اعتراض سلطنة عمان طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الإمارات!

وطن – انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبرا مفاده اعتراض سلطنة عمان طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الإمارات، بعدما اخترقت مجال السلطنة الجوي.

ووفق حسابات بتويتر فإن دفاعات السلطنة اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين من نوع شاهد.

هذا ولم تشر أي جهة رسمية في سلطنة عمان إلى هذا الخبر. بينما تداول النشطاء مقطعا مصورا لطائرة مدمرة قالوا إنها الطائرة المسيرة التي اعترضتها دفاعات السلطنة.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذا المقطع المتداول. ويظل ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل أنباء غير مؤكدة حتى خروج تعليق رسمي من قبل السلطات العمانية.

وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع استهداف أبوظبي من قبل جماعة الحوثي، مرتين الأسبوع الماضي بالصورايخ والمسيرات المفخخة.

وأسفرت هجمات الحوثيين الأولى من نوعها ضد الإمارات عن سقوط 3 قتلى وإصابة 6 آخرين، فضلا عن خسائر فادحة.

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

والخميس، الماضي نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات، محذرة من خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار وكذلك بسبب حالات فيروس كورونا المتفشية بالدولة الخليجية والوضع الوبائي.

وجاء تحذير السفر لواشنطن بعد هجومين شنهما الحوثيون المدعومون من إيران على أبوظبي الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إعادة النظر في السفر يأتي بسبب التهديد بشن هجمات بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار.

لكن مسؤولا إماراتيا كبيرا قال إن هجمات الحوثيين لن تكون “الوضع الطبيعي الجديد للإمارات”.

ونقل عن المسؤول قوله لوكالة “فرانس برس”: “نرفض الانصياع لتهديد إرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة حياتنا”.

وأضاف المسؤول: “ما زلنا أحد أكثر البلدان أمانًا في العالم. وقد عززت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا“.

وشن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجومين على الدولة الخليجية هذا الشهر. قتل أحدهما ثلاثة أشخاص على مشارف العاصمة أبوظبي.

ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، وتستضيف القوات الأمريكية التي صدت هجومًا صاروخيًا يوم الاثنين.

من جانبها ذكر وكالة “بلومبيرغ” أنه جاء في تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية أن “احتمال وقوع هجمات على المواطنين الأمريكيين ومصالحهم في الخليج وشبه الجزيرة العربية يظل مصدر قلق مستمر وخطير”.

وأعلنت الجماعات المتمردة العاملة في اليمن نيتها مهاجمة الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار.

واستهدفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة مناطق مأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية.

(المصدر: وطن – متابعات)