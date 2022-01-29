لن تتخيل ماذا يعمل طفل مسلسل “عائلة الحاج متولي” الآن.. وهكذا أصبح شكله بعد 22 عاماً!

وطن – فاجأ طفل مسلسل “عائلة الحاج متولي “أيمن محمد أيمن، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور له بعد غياب ما يقارب نحو 22 عاماً.

مجال الطيران

وظهر أيمن محمد (32 عاماً) في الصورة من أمام أحد المطارات. حيث يعمل حالياً في مجال الطيران.

وبدا أيمن بملامح مختلفة تماماً عما عرفه الجمهور عليه قبل عقدين من الزمن، وفقد شعره الكثيف واكتسب لون بشرة برونزي.

هذا وقد ابتعد أيمن عن مجال التمثيل تمامًا بعدما خطف الأضواء في عدد من الأعمال الفنية.

بطل كليبات محمد فؤاد

حيث كان أيمن بطل كليب «أنا لو حبيبك» للفنان المصري محمد فؤاد.

وكانت أولى مشاركات أيمن أيضاً مع محمد فؤاد في كليب أغنية «فاكرك يا ناسيني»، ثم مع الفنان عادل إمام في فيلمين متتاليين، وهما: «رسالة إلى الوالي»، و«هاللو أمريكا».

وبعد هذه المشاركات، شق أيمن طريقه إلى المسلسلات والأفلام. فجسد دور الطفل سمير ابن الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل “عائلة الحاج متولي” قبل 21 عاماً.

لكن أيمن اختفى عن الأنظار والأضواء منذ ذلك الحين إلى حين ظهوره المفاجئ عبر مواقع التواصل.

مروة محمد أجمل كومبارس

ولم يكن أيمن الممثل الوحيد من “عائلة متولي” الذي أثار الجدل بظهوره بعد أعوام.

فقد أثارت صورة جرى تداولها للممثلة المصرية، مروة محمد جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر قبل عام.

وظهرت مروة محمد التي عملت في دور كومبارس في مسلسل عائلة الحاج متولى، في الصور المتداولة وهي مشردة في الشوارع وبحالة يرثى لها. وتمسك بسيجارة وتقوم بالتدخين.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، أن الممثلة مروة محمد التي كانت أجمل كومبارس في مسلسل “عائلة الحاج متولي” أصبحت مشردة. في الشوارع وتعاني من اعتلالات نفسية.

وأصبحت مروة محمد التي تبلغ من العمر 40 عامًا، تعيش كمشردة بين الشوارع، تفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها.

وفي كل مرة يحاول شقيق مروة محمد الأكبر إعادتها، تفر مجددًا.

وقال شقيقها ساهر محمد، أن مروة محمد تعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها.

المصدر: (وطن – متابعات)