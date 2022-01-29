شوارع الكويت تتزين بصور لاعب التنس محمد العوضي الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي

وطن – تزينت شوارع دولة الكويت بصور لاعب التنس الكويتي محمد العوضي، الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي في دور النصف النهائي من بطولة كرة المضرب “التنس” دون سن ال14 عاماً المقامة في مدينة دبي.

محمد العوضي وكلمات الثناء بعد رفض التطبيع مع إسرائيل

وانتشرت العديد من اللافتات العريضة داخل شوارع دولة الكويت للثناء على ما فعله بطل كرة التنس محمد العوضي بعد انسحاب من بطولة دولية لكرة التنس لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، كما وحملت تلك اللوحات عبارة جاء فيها: ” شكراً يا بطل”.

بعد انسحابه من مواجهة الصهيوني في #الامارات ورفضه للتطبيع..

شوارع الكويت تتزين بصورة البطل #محمد_العوضي كبطل وطني وقومي🇵🇸❤️🇰🇼 يستاهل بوجاسم💪 pic.twitter.com/3VBeqzE7da — كــــاســـــر🇰🇼 (@kasser____) January 27, 2022

وأشاد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصرف الذي أقدم عليه نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي، برفض مواجهة نظيره الاسرائيلي في البطولة الدولية لكرة التنس التي تستضيفها دولة الإمارات، دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع إسرائيل.

فخر الكويت #محمد_العوضي : ماني ندمان على انسحابي امام لاعب الكيان الصهيوني – كان ودي اكسر اللاعب الصهيوني pic.twitter.com/hGVPqQJBT1 — جريدتكم (@ImeGrop) January 27, 2022

محمد العوضي وتفاعل النشطاء مع موقفه

كما ورصدت وطن العديد من التعليقات بعد انسحاب لاعب كرة التنس محمد العوضي لرفضه مواجهة نظيره الإسرائيلي بعد نجاحه في الوصول إلى دور النصف النهائي في بطولة دولية.

وعلق محمد فروانة عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، قائلاً: ” المقاطعة تعني أننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، كما وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى .. المقاطعة موقع واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي”.

كما وغرد أنور النبهان عبر حسابه قائلاً: ” فخر الكويت البطل محمد العوضي .. لقد حققت البطولة .. التطبيع خيانة”، بينما قال الداعية محمد العوضي، ” لاعب التنس الكويتي محمد العوضي أثبت بإباء مشرف بعد رفضه اللعب مع صهيوني .. وأن رجولته وعمره العقلي ليسا أكبر من حثالة المطبعين فحسب، بل من أكبر من أنظمة بأكملها”.

في كليات التربية يقررون

أن للإنسان عمر زمني وآخر عقلي.

فيا خيبة من كانت أعمارهم الزمنية أكبر من عقولهم… لاعب التنس الكويتي #محمد_العوضي

أثبت بإباء مُشرف

بعد رفضه اللعب مع صهيوني

أن رجولته وعمره العقلي

ليسا أكبر من حثالة المطبعين فحسب

بل أكبر من أنظمة دول بأكملها.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Zl3fqYo0Aw — محمد العوضي (@mh_awadi) January 24, 2022

محمد العوضي والانسحاب من بطولة دولية لكرة التنس

كما وقرر نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الانسحاب من بطولة التنس الدولية دون سن ال14 عاماً. بعد علمه عن المواجهة التي تنتظره أمام لاعب إسرائيلي عقب تأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى المقاطعة موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي. pic.twitter.com/ip44uniM7D — محمّد فروانه (@MohdFarwana) January 27, 2022

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يشار إلى أن مدينة دبي تستضيف بطولة ” باول الدولية” لكرة التنس دون سن ال14 عاماً. بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من كافة أنحاء دول العالم.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)