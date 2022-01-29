رياضة

شوارع الكويت تتزين بصور لاعب التنس محمد العوضي الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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وطن – تزينت شوارع دولة الكويت بصور لاعب التنس الكويتي محمد العوضي، الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي في دور النصف النهائي من بطولة كرة المضرب “التنس” دون سن ال14 عاماً المقامة في مدينة دبي.

محمد العوضي وكلمات الثناء بعد رفض التطبيع مع إسرائيل

وانتشرت العديد من اللافتات العريضة داخل شوارع دولة الكويت للثناء على ما فعله بطل كرة التنس محمد العوضي بعد انسحاب من بطولة دولية لكرة التنس لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، كما وحملت تلك اللوحات عبارة جاء فيها: ” شكراً يا بطل”.

وأشاد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصرف الذي أقدم عليه نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي، برفض مواجهة نظيره الاسرائيلي في البطولة الدولية لكرة التنس التي تستضيفها دولة الإمارات، دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع إسرائيل.

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كما ورصدت وطن العديد من التعليقات بعد انسحاب لاعب كرة التنس محمد العوضي لرفضه مواجهة نظيره الإسرائيلي بعد نجاحه في الوصول إلى دور النصف النهائي في بطولة دولية.

وعلق محمد فروانة عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، قائلاً: ” المقاطعة تعني أننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، كما وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى .. المقاطعة موقع واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي”.

كما وغرد أنور النبهان عبر حسابه قائلاً: ” فخر الكويت البطل محمد العوضي .. لقد حققت البطولة .. التطبيع خيانة”، بينما قال الداعية محمد العوضي، ” لاعب التنس الكويتي محمد العوضي أثبت بإباء مشرف بعد رفضه اللعب مع صهيوني .. وأن رجولته وعمره العقلي ليسا أكبر من حثالة المطبعين فحسب، بل من أكبر من أنظمة بأكملها”.

محمد العوضي والانسحاب من بطولة دولية لكرة التنس

كما وقرر نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الانسحاب من بطولة التنس الدولية دون سن ال14 عاماً. بعد علمه عن المواجهة التي تنتظره أمام لاعب إسرائيلي عقب تأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

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يشار إلى أن مدينة دبي تستضيف بطولة ” باول الدولية” لكرة التنس دون سن ال14 عاماً. بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من كافة أنحاء دول العالم.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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