شمس الكويتية تؤدي وصلة رقص مثيرة على أنغام “الغزالة رايقة”! (فيديو)

وطن – نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطعا مصورا عرضها لانتقادات حادة مجددا، ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية الغزالة رايقة التي تحولت لتريند في مصر والوطن العربي.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) ظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي جمبسوت ضيق من الجينز، أبرز مفاتنها بشكا كبير.

رقص شمس الكويتية على أغنية "الغزالة رايقة" pic.twitter.com/f3UZMvrAXv — Trend pase (@trend_pase) January 29, 2022

بينما كانت ترقص وتتمايل على كلمات وموسيقى أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة استغلالا للتريند كعادتها لأجل زيادة شهرتها.

وعرض هذا المقطع شمس الكويتية لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

فيما سخر البعض من ملابسها التي ظهرت غير لائقة فيها، حسب وصفهم.

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا تعرضت شمس الكويتية لموقف محرج، حينما حاولت تقبيل الشيف الإمارتي خالد حرية.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع وقتها، شمس وهي تقوم بمحاولة تقبيل خالد حرية، أثناء زيارتها والمطرب عبدالله بالخير للشيف في مطعمه.

وحاولت شمس في البداية تقبيل يده، لكنه رفض. فحاولت تقبيل خده أكثر من مرة.

وفي كل مرة كان يبتعد عنها قائلا: “حاشا والله إنتي بنتنا”. ثم شكرته في نهاية حديثهما.

كما ارتدت شمس الكويتية “جمبسوت” بلون الجلد، وضيق جداً يكشف تفاصيل جسدها بوضوح في حفل رأس السنة في دبي، الأمر الذي عرضها للانتقادات.

(المصدر: مواقع التواصل)