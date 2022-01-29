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شمس الكويتية تؤدي وصلة رقص مثيرة على أنغام “الغزالة رايقة”! (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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رقص شمس الكويتية على الغزالة رايقة watanserb.com
شمس الكويتية تؤدي وصلة رقص مثيرة على أنغام الغزالة رايقة

وطن – نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطعا مصورا عرضها لانتقادات حادة مجددا، ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية الغزالة رايقة التي تحولت لتريند في مصر والوطن العربي.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) ظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي جمبسوت ضيق من الجينز، أبرز مفاتنها بشكا كبير.

بينما كانت ترقص وتتمايل على كلمات وموسيقى أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة استغلالا للتريند كعادتها لأجل زيادة شهرتها.

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وعرض هذا المقطع شمس الكويتية لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

فيما سخر البعض من ملابسها التي ظهرت غير لائقة فيها، حسب وصفهم.

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا تعرضت شمس الكويتية لموقف محرج، حينما حاولت تقبيل الشيف الإمارتي خالد حرية.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع وقتها، شمس وهي تقوم بمحاولة تقبيل خالد حرية، أثناء زيارتها والمطرب عبدالله بالخير للشيف في مطعمه.

وحاولت شمس في البداية تقبيل يده، لكنه رفض. فحاولت تقبيل خده أكثر من مرة.

وفي كل مرة كان يبتعد عنها قائلا: “حاشا والله إنتي بنتنا”. ثم شكرته في نهاية حديثهما.

كما ارتدت شمس الكويتية “جمبسوت” بلون الجلد، وضيق جداً يكشف تفاصيل جسدها بوضوح في حفل رأس السنة في دبي، الأمر الذي عرضها للانتقادات.

(المصدر: مواقع التواصل) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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