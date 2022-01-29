شاهد ماذا يفعل الأمير عبدالعزيز بن فهد في موقع غزوة بدر (فيديو)

وطن – تصدر الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد محركات بحث جوجل عقب نشره مقطع مصور له من موقع غزوة بدر في المملكة العربية السعودية.

المقطع الذي نشره الممثل السعودي فايز المالكي على حسابه بتويتر حيث كان برفقة عبدالعزيز بن فهد، أظهر الأمير السعودي بجلباب أبيض في الصحراء بموقع غزوة بدر، الذي دارت فيه أول حرب بين المسلمين وكفار قريش، وكان النصر فيها للنبي وأصحابه.

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) – سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره pic.twitter.com/dxCzJOhWWW — فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022

وظهر عبدالعزيز بن فهد في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا يقول:”احنا الحين في بدر، وهذه هي العدوة القصوى. وخلفنا العدوة الدنيا. والركب اسفل منكم.” في إشارة للآية القرآنية التي شرحت غزوة بدر.

كما أعرب بن فهد عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية.

واختتم الأمير السعودي بقوله:”اللهم صل على محمد واله واصحابه. جو جميل ما شاء الله.”

وكان الفنان السعودي فايز المالكي برفقة الأمير عبدالعزيز بن فهد، وشاركه الحديث في المقطع أيضا.

ونشر المالكي المقطع عبر حسابه بتويتر وعلق عليه بالآية القرآنية من سورة الأنفال:”إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ.”

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو أخرى من الزيارة التي أجراها الأمير عبدالعزيز بن فهد، إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة.

فهد بن ممدوح الناقي بصحبة الأمير عبدالعزيز بن فهد. pic.twitter.com/Hzs7xT6NtF — أحمد الناقي (@Ahmadbinnaqi) January 28, 2022

قصة اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير بن فهد كان قد اختفى قبل سنوات بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه. كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ومنذ سبتمبر 2017، كانت قد اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها وقتها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”. ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

كما وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

(المصدر: تويتر)