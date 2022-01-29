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شاهد ماذا يفعل الأمير عبدالعزيز بن فهد في موقع غزوة بدر (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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الأمير عبدالعزيز بن فهد في موقع غزوة بدر watanserb.com
الأمير عبدالعزيز بن فهد في موقع غزوة بدر

وطن – تصدر الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد محركات بحث جوجل عقب نشره مقطع مصور له من موقع غزوة بدر في المملكة العربية السعودية.

المقطع الذي نشره الممثل السعودي فايز المالكي على حسابه بتويتر حيث كان برفقة عبدالعزيز بن فهد، أظهر الأمير السعودي بجلباب أبيض في الصحراء بموقع غزوة بدر، الذي دارت فيه أول حرب بين المسلمين وكفار قريش، وكان النصر فيها للنبي وأصحابه.

وظهر عبدالعزيز بن فهد في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا يقول:”احنا الحين في بدر، وهذه هي العدوة القصوى. وخلفنا العدوة الدنيا. والركب اسفل منكم.” في إشارة للآية القرآنية التي شرحت غزوة بدر.

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كما أعرب بن فهد عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية.

واختتم الأمير السعودي بقوله:”اللهم صل على محمد واله واصحابه. جو جميل ما شاء الله.”

وكان الفنان السعودي فايز المالكي برفقة الأمير عبدالعزيز بن فهد، وشاركه الحديث في المقطع أيضا.

ونشر المالكي المقطع عبر حسابه بتويتر وعلق عليه بالآية القرآنية من سورة الأنفال:”إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ.”

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو أخرى من الزيارة التي أجراها الأمير عبدالعزيز بن فهد، إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة.

قصة اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير بن فهد كان قد اختفى قبل سنوات بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه. كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ومنذ سبتمبر 2017، كانت قد اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها وقتها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”. ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

كما وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

(المصدر: تويتر)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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