“سنكون سندا لك حتى نأخذ الثأر” .. هل فعلاً قالت رغد صدام حسين هذا عن مقتدى الصدر!

وطن – نفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مقتدى الصدر .

وكانت حسابات عبر موقع “فيسبوك” قد تداولت منشور منسوب لـ”رغد صدام حسين” يظهر صورة لها مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع تعليق:” “شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى نأخذ الثأر”.

وردت “رغد” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” منشور مزيف.. لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط”.

🔴منشور مزيف🔴

لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك

وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط pic.twitter.com/ZHkbiStMeh — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 28, 2022

وكان مقتدى الصدر قد شن هجوما غير مباشرا في فبراير/شباط العام الماضي، ردا على إمكانية عودتها للمشهد السياسي العراقي.

وقال الصدر، في بيان، إنه “لا مكان للبعث الصدامي في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد”.

وأضاف: “فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية وقطع الآذان والأيدي وقتل العلماء وما ذلك عنكم بخفي”.

وتابع: “وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد. إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة الأنجاس فكلاهما عدو للعراق وشعبه”.

ودعا الصدر، البرلمان والحكومة إلى “تفعيل دور هيئة اجتثاث البعث وليس هيئة المساءلة والعدالة كخطوة أولى”.

وهدد بخلاف ذلك بالقيام “بما يمليه عليه ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات. وإن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن”.

وعادت رغد صدام حسين لتتصدر المشهد من جديد، في ظل تباين الحديث عن شغلها أي منصب سياسي أو القيام أي دور في المستقبل.

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة في هذا الإطار، إلا أن رغد لم تنف احتمالية قيامها بدور سياسي في العراق، في الفترة المقبلة، خلال مقابلتها الأخيرة على قناة “العربية” العام الماضي.

وأكدت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنها قد تلعب دورا سياسيا في بلادها في الفترة المقبلة.

وقالت، خلال مقابلة تليفزيونية، “كل شيء وارد، وكله مطروح في المستقبل”.

(المصدر: تويتر – وطن)