حياتنا

حمل وفاء الكيلاني من تيم حسن بعد سقوطها في حفل “joy awards” بالرياض يثير ضجة!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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حمل وفاء الكيلاني بعد سقوطها watanserb.com
سقوط وفاء الكيلاني

وطن – موجة جدل واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب الفيديو الذي انتشر للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وهي تسقط على الدرج في حفل “joy awards” بالرياض، حيث راج خبر عن حملها من زوجها تيم حسن.

وبعد أن علق فستانها بحذائها وتعثرت، تعرضت وفاء الكيلاني للكثير من التعليقات التي أشارت إلى أنها حامل من تيم حسن ما أثار الجدل بين محبيها.

من جانبها لم تعلق وفاء رسمياً على الموضوع. فيما أشارت صفحات فنية بمواقع التواصل أن الخبر عار من الصحة. وأنها سقطت نتيجة تعثرها بالكعب العالي.

ولم يعلق تيم حسن هو الآخر على الخبر بأي شكل من الأشكال. ما يؤكد أن خبر حمل وفاء الكيلاني مجرد إشاعة تم الترويج لها عقب سقوطها في حفل “joy awards” بالرياض.

وتعرضت وفاء الكيلاني الإعلامية المصرية المعروفة لموقف صعب ومحرج، خلال نزولها على درج مسرح حفل توزيع جوائز Joy awards في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال نزولها لتقديم الحفل، فقدت وفاء الكيلاني توازنها. وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي.

كما يظهر مقطع فيديو ، تدخل بعض المنظمين لمساعدتها على النهوض.

جدير بالذكر أن وفاء الكيلاني شاركت في تقديم حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” في الرياض بالسعودية. والذي شهد حضور عدد ضخم من نجوم الفن.

وكان من أبرز الحاضرين الفنان محمد هنيدي، وسلمان خان، جون ترافولتا، إليسا، محمد سعد، نانسي عجرم، كاظم الساهر، هاني شاكر.

كما كان ضمن الحضور حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، رامز جلال، نادين نسيب نجيم، كارمن بصيبص، ياسمين رئيس، دينا الشربيني.

(المصدر: مواقع التواصل) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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