حمل وفاء الكيلاني من تيم حسن بعد سقوطها في حفل “joy awards” بالرياض يثير ضجة!

وطن – موجة جدل واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب الفيديو الذي انتشر للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وهي تسقط على الدرج في حفل “joy awards” بالرياض، حيث راج خبر عن حملها من زوجها تيم حسن.

وبعد أن علق فستانها بحذائها وتعثرت، تعرضت وفاء الكيلاني للكثير من التعليقات التي أشارت إلى أنها حامل من تيم حسن ما أثار الجدل بين محبيها.

من جانبها لم تعلق وفاء رسمياً على الموضوع. فيما أشارت صفحات فنية بمواقع التواصل أن الخبر عار من الصحة. وأنها سقطت نتيجة تعثرها بالكعب العالي.

ولم يعلق تيم حسن هو الآخر على الخبر بأي شكل من الأشكال. ما يؤكد أن خبر حمل وفاء الكيلاني مجرد إشاعة تم الترويج لها عقب سقوطها في حفل “joy awards” بالرياض.

وتعرضت وفاء الكيلاني الإعلامية المصرية المعروفة لموقف صعب ومحرج، خلال نزولها على درج مسرح حفل توزيع جوائز Joy awards في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال نزولها لتقديم الحفل، فقدت وفاء الكيلاني توازنها. وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي.

كما يظهر مقطع فيديو ، تدخل بعض المنظمين لمساعدتها على النهوض.

جدير بالذكر أن وفاء الكيلاني شاركت في تقديم حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” في الرياض بالسعودية. والذي شهد حضور عدد ضخم من نجوم الفن.

وكان من أبرز الحاضرين الفنان محمد هنيدي، وسلمان خان، جون ترافولتا، إليسا، محمد سعد، نانسي عجرم، كاظم الساهر، هاني شاكر.

كما كان ضمن الحضور حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، رامز جلال، نادين نسيب نجيم، كارمن بصيبص، ياسمين رئيس، دينا الشربيني.

(المصدر: مواقع التواصل)