الهدهد

حمد بن جاسم: هكذا أحرج أمير الكويت القذافي .. ويكشف تفاصيل لقائه بصدام حسين 2002

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي watanserb.com
الشيخ حمد بن جاسم يقول

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن موقف حدث في كواليس إحدى القمم العربية بين أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية، إنه عندما دخل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلم على “القذافي” ومد يده، فإن الأخير وقف “نصف قومه” مما دفع الأمير سعد العبدالله للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف “قومة كاملة”، وهو ما نفذه “القذافي”.

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وفي سياق آخر، كشف “آل ثاني” تفاصيل اجتماعه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002. موضحا انه تحدث مع “صدام” في موضوع حول كيف ينام. بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما.

صدام حسين 

ونقل عن “صدام” قوله له بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد ان قام بغزوهم. لافتا إلى أنه لا يريد الحديث حاليا على موضوع إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ او غلط، بحسب قوله.

وأوضح “آل ثاني” أن “صدام” أخبره بأن “زعلان” من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم. موضحا انه رد عليه قائلا: “فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. إنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم اعمل حساب إنك ممكن تغزيني”.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت.

وأضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ، اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة، مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب، مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

(المصدر: القبس – وطن) 

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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