حمد بن جاسم: هكذا أحرج أمير الكويت القذافي .. ويكشف تفاصيل لقائه بصدام حسين 2002

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن موقف حدث في كواليس إحدى القمم العربية بين أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية، إنه عندما دخل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلم على “القذافي” ومد يده، فإن الأخير وقف “نصف قومه” مما دفع الأمير سعد العبدالله للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف “قومة كاملة”، وهو ما نفذه “القذافي”.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: الشيخ سعد رفض مصافحة القذافي جالساً وطلب منه الوقوف • تابع الآن الحلقة 15 في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) January 28, 2022

وفي سياق آخر، كشف “آل ثاني” تفاصيل اجتماعه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002. موضحا انه تحدث مع “صدام” في موضوع حول كيف ينام. بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما.

صدام حسين

ونقل عن “صدام” قوله له بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد ان قام بغزوهم. لافتا إلى أنه لا يريد الحديث حاليا على موضوع إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ او غلط، بحسب قوله.

وأوضح “آل ثاني” أن “صدام” أخبره بأن “زعلان” من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم. موضحا انه رد عليه قائلا: “فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. إنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم اعمل حساب إنك ممكن تغزيني”.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: هذه تفاصيل اجتماعي مع صدام في 2002 • تابع الآن الحلقة 14 في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) January 28, 2022

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت.

وأضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ، اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة، مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب، مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

(المصدر: القبس – وطن)