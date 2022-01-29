ظهر حملها في الشهر الخامس .. جورجينا بالبكيني رفقة رونالدو في دبي (شاهد)

وطن – نشر النجم العالمي كريستيانو رونالدو، صورة حديثة له رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، وأبنائهم من على شواطئ إمارة دبي حيث يتواجد في الإمارات العربية المتحدة، حيث ظهرت عارضة الأزياء بالبكيني .

وأظهرت الصورة التي نشرها النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي بـ”انستغرام”، كريستيانو وجورجينا بملابس البحر حيث كانت ترتدي البكيني وكذلك ظهر أطفالهم بملابس البحر أيضا.

رونالدو عبر فيسبوك: شكرًا على الأوقات الجميلة.. دبي بيتي الثاني pic.twitter.com/S86TEM7LIo — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022

وكان لافتا ظهور علامات الحمل على جورجينا رودريغيز، حيث كان بطنها منتفخا بشكل كبير .

آنتى حامل خامس يا جورجينا 🤦‍♀️ pic.twitter.com/RiQJflhZak — 🍡🍥 Marshmallow 🍥🍡 (@Marshma83792370) January 29, 2022

كما لفت انتباه النشطاء أيضا تعليق كرستيانو على الصورة التي نشرها، باللغة العربية لأول مرة.

حيث دون نجم مانشستر ما نصه:”شكراً دبي على الأوقات الجميلة. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.”

وتابع كرستيانو واصفا الإمارة بأنه بيته الثاني:”دبي بيتي الثاني، وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم”

ولاقت الصورة التي نشرها كرستيانو رونالدو تفاعلا كبيرا جدا من قبل متابعيه، حيث حازت على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق قليلة من نشرها.

عيد ميلاد جورجينا رودريغيز

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، احتفل كرستيانو رونالدو بعيد ميلاد حبيبته جورجينا رودريغيز على طريقته الخاصة.

وأضاء النجم البرتغالي برج خليفة في دبي باسم جورجينا، ليتبادل الثنائي بعدها الرسائل الرومانسية عبر حساباتهم الشخصية على تطبيق انستقرام.

ومنذ الأمس، تتصدر جورجينا مؤشرات البحث جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 28.

وعبرت جورجينا عن حبها وامتنانها له برسالة كتبت فيها: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير الشيق. لا يمكنني أن أصف شعوري بكلمات، شكرًا لك كريستيانو. لم يكن هناك أكثر من هذا لتقدمه لي.”

وتابعت موجهة الشكر لدبي والمسؤولين فيها:”شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد. أشعر وكأننا في منزلنا. شكرًا لكل ما قدمتوه لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا. وشكراً لكل من يحاولون إسعادي أنا وعائلتي.”

(المصدر: مواقع التواصل)