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ظهر حملها في الشهر الخامس .. جورجينا بالبكيني رفقة رونالدو في دبي (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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جورجينا بالبكيني رفقة كرستيانو في دبي watanserb.com
جورجينا وكريستيانو رونالدو

وطن – نشر النجم العالمي كريستيانو رونالدو، صورة حديثة له رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، وأبنائهم من على شواطئ إمارة دبي حيث يتواجد في الإمارات العربية المتحدة، حيث ظهرت عارضة الأزياء بالبكيني .

وأظهرت الصورة التي نشرها النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي بـ”انستغرام”، كريستيانو وجورجينا بملابس البحر حيث كانت ترتدي البكيني وكذلك ظهر أطفالهم بملابس البحر أيضا.

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وكان لافتا ظهور علامات الحمل على جورجينا رودريغيز، حيث كان بطنها منتفخا بشكل كبير .

كما لفت انتباه النشطاء أيضا تعليق كرستيانو على الصورة التي نشرها، باللغة العربية لأول مرة.

حيث دون نجم مانشستر ما نصه:”شكراً دبي على الأوقات الجميلة. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.”

وتابع كرستيانو واصفا الإمارة بأنه بيته الثاني:”دبي بيتي الثاني، وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم”

ولاقت الصورة التي نشرها كرستيانو رونالدو تفاعلا كبيرا جدا من قبل متابعيه، حيث حازت على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق قليلة من نشرها.

عيد ميلاد جورجينا رودريغيز

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، احتفل كرستيانو رونالدو بعيد ميلاد حبيبته جورجينا رودريغيز على طريقته الخاصة.

وأضاء النجم البرتغالي برج خليفة في دبي باسم جورجينا، ليتبادل الثنائي بعدها الرسائل الرومانسية عبر حساباتهم الشخصية على تطبيق انستقرام.

ومنذ الأمس، تتصدر جورجينا مؤشرات البحث جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 28.

وعبرت جورجينا عن حبها وامتنانها له برسالة كتبت فيها: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير الشيق. لا يمكنني أن أصف شعوري بكلمات، شكرًا لك كريستيانو. لم يكن هناك أكثر من هذا لتقدمه لي.”

وتابعت موجهة الشكر لدبي والمسؤولين فيها:”شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد. أشعر وكأننا في منزلنا. شكرًا لكل ما قدمتوه لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا. وشكراً لكل من يحاولون إسعادي أنا وعائلتي.”

(المصدر: مواقع التواصل) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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