تعرف على موعد مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

وطن- يلتقي منتخب السنغال أمام منافسه غينيا الاستوائية في المواجهة القوية بين كلا المنتخبين. في دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 على أرض ملعب ” أحمدو أهيدجو” في الكاميرون.

موعد مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنطلق الأمسية الكروية الأفريقية بين منتخب السنغال. ونظيره غينيا الاستوائية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة. العاشرة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين السنغال وغينيا الاستوائية كالعادة عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة على قناة beIN SPORTS MAX HD1″” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة السنغال وغينيا الاستوائية

ومن المقرر أن يعلق على مباراة منتخب السنغال وغينيا الاستوائية عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة منتخب السنغال

وسيلعب المدرب السنغالي أليو سيسيه المباراة القوية أمام نظيره غينيا الاستوائية بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ساليو سيس، عبدو ديالو، بونار سار، خاليدو كوليباني، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إدريسا غاي، باب غايي، نامباليس ميندي، أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ساديو ماني، بولاي ديا، فامارا ديديو.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الغيني الاستوائي خوان ميشا المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره السنغال، حيث سيكون في حراسة المرمى جيسوس أوونو.

قصر دجوغا هو من سيستضيف بعثة منتخب السنغال للإقامة فيه استعدادا لمواجهة غينيا الإستوائية. #TeamSenegal | #AFCON2021 pic.twitter.com/xkjlDr1qmO — عالم الكاف (@CAF_2021) January 28, 2022

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أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: كارلوس أكابو، استيبان أوبونو، ساول كوكو، باسيليو ندونغ، كما وسيكون في وسط التشكيلة كلاً من: فيديريكو بيكورو، بابلو غانيت، خوزيه ماشين، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، إيفان سلفادور، جوزيت ميراندا، دوريان جونيور هانزا مها.

(المصدر: وطن + تويتر)