رياضة

بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني في كأس العالم للأندية والسبب؟!

الجنوبي الأفريقي "بيرسي تاو" تعرض للإصابة في مباراة سموحة بكأس الرابطة المصرية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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النجم الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو خارج تشكيلة المدرب موسيماني في كأس العالم للأندية watanserb.com
النجم الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو خارج تشكيلة المدرب موسيماني في كأس العالم للأندية

وطن – كشفت تقارير صحيفة مصرية بأن نجم الأهلي الجنوبي الأفريقي .بيرسي تاو، قد خرج من حسابات تشكيلة مواطنه المدرب بيتسو موسيماني استعداداً لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 المقامة الشهر المقبل في دولة الإمارات.

بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني

وكشف مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري لموقع المصراوي، بأن النجم الجنوبي. الأفريقي بيرسي تاو أصبح خارج تشكيلة المارد الحمراء التي تستعد للسفر نهاية الشهر إلى دولة الإمارات، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021.

كما وبين المصدر، بأن الأشعة التي خضع لها الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، كما ويحتاج للفترة تتراوح ما بين 3 – 4 أسابيع. قبل العودة مجدداً إلى صفوف فريق الأهلي المصري.

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بيرسي تاو والإصابة في منافسات كأس الرابطة المصرية

وتعرض اللاعب بيرسي تاو للإصابة في مباراة سموحة في منافسات الجولة الرابعة. من كأس الرابطة المصرية، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، حيث خرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما وخضع نجوم فريق الأهلي المصري لمسحة طبية أخيرة اليوم السبت، قبيل الاستعداد للسفر إلى دولة الإمارات يوم الإثنين المقبل للاستعداد للمشاركة في منافسات مونديال كأس العالم للأندية المقرر. إقامتها خلال الفترة ما بين 3-13 من شهر فبراير المقبل.

وسيواجه فريق الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية، أمام نظيره مونتيري المكسيكي في ل5 من شهر فبراير المقبل. وسط الغيابات العديد لنجوم المارد الأحمر  بسبب الإصابات والمشاركات الدولية مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهته الأخير أمام نظيره البنك الأهلي. في منافسات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية في نسختها الأول والتي لا يعول عليها المارد الأحمر منذ بدايتها، حيث دفع بالعديد من النجوم الشابة المتواجدة في فريق الأهلي المصري.

ويحتل فريق الأهلي المصري بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في منافسات كأس الرابطة المصرية. في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق أربع نقاط .عن متصدر المجموعة فريق سموحة برصيد 7 نقاط.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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