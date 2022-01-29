بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني في كأس العالم للأندية والسبب؟!

وطن – كشفت تقارير صحيفة مصرية بأن نجم الأهلي الجنوبي الأفريقي .بيرسي تاو، قد خرج من حسابات تشكيلة مواطنه المدرب بيتسو موسيماني استعداداً لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 المقامة الشهر المقبل في دولة الإمارات.

بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني

وكشف مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري لموقع المصراوي، بأن النجم الجنوبي. الأفريقي بيرسي تاو أصبح خارج تشكيلة المارد الحمراء التي تستعد للسفر نهاية الشهر إلى دولة الإمارات، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021.

مصدر بالأهلي ليلاكورة: بيرسي تاو خارج حسابات موسيماني في مونديال الأندية بعدما أثبتت الأشعة إصابته بمزق في العضلة الامامية ويحتاج لفترة علاج من 3-4 أسابيع pic.twitter.com/VimAsvQV0K — Yallakora (@Yallakoranow) January 29, 2022

كما وبين المصدر، بأن الأشعة التي خضع لها الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، كما ويحتاج للفترة تتراوح ما بين 3 – 4 أسابيع. قبل العودة مجدداً إلى صفوف فريق الأهلي المصري.

بيرسي تاو والإصابة في منافسات كأس الرابطة المصرية

وتعرض اللاعب بيرسي تاو للإصابة في مباراة سموحة في منافسات الجولة الرابعة. من كأس الرابطة المصرية، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، حيث خرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما وخضع نجوم فريق الأهلي المصري لمسحة طبية أخيرة اليوم السبت، قبيل الاستعداد للسفر إلى دولة الإمارات يوم الإثنين المقبل للاستعداد للمشاركة في منافسات مونديال كأس العالم للأندية المقرر. إقامتها خلال الفترة ما بين 3-13 من شهر فبراير المقبل.

وسيواجه فريق الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية، أمام نظيره مونتيري المكسيكي في ل5 من شهر فبراير المقبل. وسط الغيابات العديد لنجوم المارد الأحمر بسبب الإصابات والمشاركات الدولية مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

إصابات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ⚽️🈺 – بيرسي تاو

– أكرم توفيق

– حمدي فتحي

– محمد الشناوي

– بدر بانون

– محمد محمود

– حسام حسن

– صلاح محسن

– محمود متولي

– أحمد نبيل كوكا

– عمار حمدي pic.twitter.com/tW3DckasV3 — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهته الأخير أمام نظيره البنك الأهلي. في منافسات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية في نسختها الأول والتي لا يعول عليها المارد الأحمر منذ بدايتها، حيث دفع بالعديد من النجوم الشابة المتواجدة في فريق الأهلي المصري.

ويحتل فريق الأهلي المصري بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في منافسات كأس الرابطة المصرية. في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق أربع نقاط .عن متصدر المجموعة فريق سموحة برصيد 7 نقاط.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)