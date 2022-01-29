رياضة

بوغبا يضع شرطه الوحيد من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد

الفرنسي بوغبا سيتراجع عن فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد بشرط بقاء المدرب رانغنيك

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 2 دقائق
بول بوغبا وشرط البقاء مع مانشستر يونايتد watanserb.com
بول بوغبا وشرط البقاء مع مانشستر يونايتد

وطن – يبدو بأن النجم الفرنسي بول بوغبا البالغ من العمر 28 عاماً، يرغب في البقاء مع فريقه الحالي. مانشستر يونايتد، لكن اللاعب قد وضع شرطه الوحيد من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

بوغبا وشرط البقاء مع مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة “The Sun” البريطانية، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منفتح من أجل البقاء مع فريق الشياطين الحمر، ولكن بشرط استمرار المدرب. الألماني الحالي رالف رانغنيك مع الفريق الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

وبينت الصحيفة، بأن الفرنسي بول بوغبا لم يلعب بعد تحت قيادة المدرب الألماني. رانغينك، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الديوك الفرنسي بمنطقة الفخذ في شهر نوفمبر العام الماضي، كما أن رؤية المدير للمستقبل والدور الذي كان يقوم به اللاعب داخل أرضية الملعب. قد أقنعه في البقاء مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اقرأ المزيد: هداف الدوري الإيطالي “فلاهوفيتش” يرتدي قميص رونالدو بعد التوقيع مع يوفنتوس (صور)

بوغبا وقرار الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأردفت الصحيفة، ” بول بوغبا يُبدي الإعجاب الشديد بالمدير الفني المؤقت رانغينك خلال إجراء العديد من المحادثات معه، كما أنه مستعد للعدول عن رأيه بشكل جذري في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل مجاناً، وقرار البقاء مع الفريق”.

ولم يستطع المدربان السابقان البرتغالي جوزيه مورينو والنرويجي أولي سولشاير، من استغلال اللاعب بشكل جيد داخل أرضية الملعب وإخراج مهاراته العالية منذ انضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد، في صفقة العالمية. آنذاك والتي قدرت ب 89 مليون جنيه إسترليني قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

كما وأضافت الصحيفة، ” رالف رانغنيك يبدو أنه بدأ بإقناع الفرنسي بول بوغبا، بدور الأخير على بناء خط وسط وفريق من حوله، إلى جانب الشعبية التي يتمتع بها اللاعب بين زملائه خلف الكواليس. وسيكون مصدر إلهام لهم من هذا الدور القيادي للفريق الجديد”.

اقرأ المزيد: شوارع الكويت تتزين بصور لاعب التنس محمد العوضي الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي

عودة بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعود النجم الفرنسي بول بوغبا إلى خوض المباريات مع فريق مانشستر يونايتد بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، في الثامن من شهر فبراير المقبل ليكون ضمن تشكيلة الشياطين الحمر في مواجهة منافسه بيرنلي خارج دياره في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ المزيد: موعد مباراة مصر والمغرب في قمة دور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا والقنوات الناقلة 

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أوقف المفاوضات مع الفرنسي بول بوغبا. بشأن تجديد عقده، في ظل المحالات المستمرة للأخير للمراوغة والسماح له بالرحيل مجاناً نهاية الموسم الجاري.

ويشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي .” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن +The Sun)

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى