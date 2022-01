بوغبا يضع شرطه الوحيد من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد

وطن – يبدو بأن النجم الفرنسي بول بوغبا البالغ من العمر 28 عاماً، يرغب في البقاء مع فريقه الحالي. مانشستر يونايتد، لكن اللاعب قد وضع شرطه الوحيد من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

وكشفت صحيفة “The Sun” البريطانية، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منفتح من أجل البقاء مع فريق الشياطين الحمر، ولكن بشرط استمرار المدرب. الألماني الحالي رالف رانغنيك مع الفريق الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

Paul Pogba is open to staying at Manchester United if Ralf Rangnick remains as boss [ @ncustisTheSun ] pic.twitter.com/KfibFUu474

وبينت الصحيفة، بأن الفرنسي بول بوغبا لم يلعب بعد تحت قيادة المدرب الألماني. رانغينك، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الديوك الفرنسي بمنطقة الفخذ في شهر نوفمبر العام الماضي، كما أن رؤية المدير للمستقبل والدور الذي كان يقوم به اللاعب داخل أرضية الملعب. قد أقنعه في البقاء مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وأردفت الصحيفة، ” بول بوغبا يُبدي الإعجاب الشديد بالمدير الفني المؤقت رانغينك خلال إجراء العديد من المحادثات معه، كما أنه مستعد للعدول عن رأيه بشكل جذري في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل مجاناً، وقرار البقاء مع الفريق”.

Paul Pogba willing to STAY at Man Utd as long as Ralf Rangnick is manager next season after being impressed by German https://t.co/sHoEMALt49

