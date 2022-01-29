بوغبا يضع شرطه الوحيد من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد

وطن – يبدو بأن النجم الفرنسي بول بوغبا البالغ من العمر 28 عاماً، يرغب في البقاء مع فريقه الحالي. مانشستر يونايتد، لكن اللاعب قد وضع شرطه الوحيد من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

بوغبا وشرط البقاء مع مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة “The Sun” البريطانية، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منفتح من أجل البقاء مع فريق الشياطين الحمر، ولكن بشرط استمرار المدرب. الألماني الحالي رالف رانغنيك مع الفريق الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

Paul Pogba is open to staying at Manchester United if Ralf Rangnick remains as boss [@ncustisTheSun] pic.twitter.com/KfibFUu474 — United Zone (@ManUnitedZone_) January 29, 2022

وبينت الصحيفة، بأن الفرنسي بول بوغبا لم يلعب بعد تحت قيادة المدرب الألماني. رانغينك، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الديوك الفرنسي بمنطقة الفخذ في شهر نوفمبر العام الماضي، كما أن رؤية المدير للمستقبل والدور الذي كان يقوم به اللاعب داخل أرضية الملعب. قد أقنعه في البقاء مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

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بوغبا وقرار الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأردفت الصحيفة، ” بول بوغبا يُبدي الإعجاب الشديد بالمدير الفني المؤقت رانغينك خلال إجراء العديد من المحادثات معه، كما أنه مستعد للعدول عن رأيه بشكل جذري في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل مجاناً، وقرار البقاء مع الفريق”.

Paul Pogba willing to STAY at Man Utd as long as Ralf Rangnick is manager next season after being impressed by German https://t.co/sHoEMALt49 — The Sun – Man Utd (@SunManUtd) January 28, 2022

ولم يستطع المدربان السابقان البرتغالي جوزيه مورينو والنرويجي أولي سولشاير، من استغلال اللاعب بشكل جيد داخل أرضية الملعب وإخراج مهاراته العالية منذ انضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد، في صفقة العالمية. آنذاك والتي قدرت ب 89 مليون جنيه إسترليني قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

كما وأضافت الصحيفة، ” رالف رانغنيك يبدو أنه بدأ بإقناع الفرنسي بول بوغبا، بدور الأخير على بناء خط وسط وفريق من حوله، إلى جانب الشعبية التي يتمتع بها اللاعب بين زملائه خلف الكواليس. وسيكون مصدر إلهام لهم من هذا الدور القيادي للفريق الجديد”.

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عودة بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعود النجم الفرنسي بول بوغبا إلى خوض المباريات مع فريق مانشستر يونايتد بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، في الثامن من شهر فبراير المقبل ليكون ضمن تشكيلة الشياطين الحمر في مواجهة منافسه بيرنلي خارج دياره في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

PSG have made Paul Pogba their top transfer target for the summer 👀 pic.twitter.com/bnp4SVXDoc — GOAL Africa (@GOALAfrica) January 28, 2022

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وكان نادي مانشستر يونايتد قد أوقف المفاوضات مع الفرنسي بول بوغبا. بشأن تجديد عقده، في ظل المحالات المستمرة للأخير للمراوغة والسماح له بالرحيل مجاناً نهاية الموسم الجاري.

ويشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي .” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن +The Sun)